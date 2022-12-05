В воскресенье, 4 декабря, в Варшаве финишировал чемпионат Европы по фехтованию на колясках. К трем завоеванным николаевцами медалям добавилась еще одна.

Об этом сообщает « Николаевский Инваспорт ».

В неофициальном командном зачете сборная команда Украины, завоевав 11 медалей, заняла 2 место.

Четыре медали в копилку сборной внесли николаевские спортсмены.

Украинские парафехтовщики получили еще одну награду. Мастер спорта международного класса Дмитрий Сереженко в составе сборной команды Украины завоевал третье место в соревнованиях по сабле.