Николаевская детская футбольная школа «Лидер» снова открывает свои двери и приглашает на тренировку детей от 4-х лет.

По словам руководителя ФШ «Лидер» Сергея Позднякова, в настоящее время желающих возобновить тренировку немало, также много обращаются переселенцев из Херсона.

Виз отмечает, что до войны в школе занималось около 200 детей. Теперь начинать приходится все сначала.

— Мы приступили к работе около двух недель назад, тренируются около 30 воспитанников в трех возрастных группах. В конце ноября из деоккупированной Снигиревки мне на помощь приехал тренер, который все время находился там. Сейчас вовлекается в тренировочный процесс. В планах возобновление работы всех филиалов, работавших до войны. Пока начнем в одном или двух, проведем анализ и будем планировать работу дальше, — говорит Сергей Поздняков.

Руководитель ФШ Лидер рассказал, что 10 декабря отмечали День футбола. В этот день провели праздничные тренировки в школах в Кропивницком и Николаеве.

Информацию о работе футбольной школы можно уточнить по номеру – 0994676168, Сергей Олегович.