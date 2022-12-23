Николаевские спортсмены 18 декабря завоевали семь наград на Международном турнире по бразильскому джиу-джитсу в Кишиневе (Молдова).
Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.
Николаев представляли 7 спортсменов команды ZR Team. Они завоевали 7 индивидуальных медалей и 2 командное место:
В общей сложности николаевские борцы команды «ZR Team» в этом году приняли участие в семи соревнованиях, по результатам которых завоевали 33 медали и 2 кубка.
Напомним, николаевский спортсмен получил золото Чемпионата с киокушинкой каратэ в Чехии.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Николаевские спортсмены 18 декабря завоевали семь наград на Международном турнире по бразильскому джиу-джитсу в Кишиневе (Молдова).
Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.
Николаев представляли 7 спортсменов команды ZR Team. Они завоевали 7 индивидуальных медалей и 2 командное место:
В общей сложности николаевские борцы команды «ZR Team» в этом году приняли участие в семи соревнованиях, по результатам которых завоевали 33 медали и 2 кубка.
Напомним, николаевский спортсмен получил золото Чемпионата с киокушинкой каратэ в Чехии.