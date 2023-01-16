Николаевский саблист Юрий Цап занял 12 место по итогам второго Гран-при по фехтованию на саблях. Награды разыграли 15 января в Тунисе.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной федерации фехтования Украины.

30-летний спортсмен победил в четырех из пяти боев в своей группе. Юрию Цапу удалось одолеть сразу двух представителей Германии - Эрика Симона Зеефельда (15:13) и Лоренца Кэмпфа (15:9).

В поединке за выход в четвертьфинал Цап уступил венгерскому спортсмену Андрашу Сатмару со счетом 10:15.