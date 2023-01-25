Николаевская рапиристка Ольга Калкутина в составе сборной Украины вошла в четверку сильнейших на Кубке мира среди юниорок.

Об этом сообщает управление физической культуры и спорта Николаевского городского совета.

Командные соревнования Кубка мира по фехтованию на рапирах среди юниорок «Vladimir Mažuranić Memorial» состоялись 22 января в Хорватии (город Загреб). Команда сборной Украины, в которую входит воспитанница николаевской СДЮСШОР по фехтованию Ольга Калкутина, заняла четвертое место.

Спортсменку подготовили тренеры Лариса Павленко и Ольга Ткач.

Украина начала турнир по победе в 1/8 над Данией (45:14). После этого наши девушки в напряженном противостоянии заставили сложить оружие команду Франции.

Уступив в полуфинале будущему победителю соревнований США (16:45), наши девушки в поединке за бронзу не смогли подобрать контраргументы для сборной Польши (33:45).

В итоге украинский квартет, в составе которого была Ольга Калкутина, завершил турнир на четвертом месте среди 14 команд.

Напомним, что за 2022 год воспитанники николаевских спортивных школ завоевали 24 награды на топовых международных соревнованиях.