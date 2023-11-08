Українська збірна шаблістів 7 листопада завершила підготовку до першого етапу Кубка світу 2023-2024 року. Миколаївський фехтувальник Юрій Цап здобув третє місце Кубка Іспанії, що відбувся в Барселоні.

Про це повідомила в Національна федерація фехтування України

Чоловіча команда перебувала на навчально-тренувальних зборах в Іспанії та узяла участь у Кубку Іспанії в Барселоні.

«З 83-х учасників миколаївський фехтувальник Юрій Цап здобув підсумкове третє місце. Водночас ще двоє наших шаблістів — Богдан Платонов і Андрій Ягодка — зупинились у кроці від вісімки найсильніших і розділили дев’яту сходинку», — розповіли в федерації фехтування.

Також нагадаємо, що миколаївські спортсмени завоювали призові місця Кубка України з фехтування на рапірах.