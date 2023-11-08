Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт написав заяву про відставку, вона вже надійшла до Верховної Ради.
Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у Facebook
«До Верховної Ради України надійшла заява Міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта про відставку», — написав він.
За його словами, заяву буде розглянуто найближчим часом.
Нагадаємо, Президент Федерації фехтування України Михайло Ілляшев розкритикував та закликав до відставки голову технічного директорату чемпіонату світу-2023 Дітера Ламера, який опинився у центрі скандалу з дискваліфікацією Ольги Харлан.
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Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт написав заяву про відставку, вона вже надійшла до Верховної Ради.
Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у Facebook
«До Верховної Ради України надійшла заява Міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта про відставку», — написав він.
За його словами, заяву буде розглянуто найближчим часом.
Нагадаємо, Президент Федерації фехтування України Михайло Ілляшев розкритикував та закликав до відставки голову технічного директорату чемпіонату світу-2023 Дітера Ламера, який опинився у центрі скандалу з дискваліфікацією Ольги Харлан.