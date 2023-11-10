З 3 по 5 листопада у Вільнюсі відбулося Гран-прі Європи з бадмінтону RSL Lithuanian International. У змаганнях взяло участь понад 150 спортсменів із 17 країн світу, серед представників є жителі Миколаєва.
Про це повідомляє пресслужба міськради.
Зазначається, що миколаївські бадмінтоністи здобули п'ять нагород:
Марія Корягіна здобула дві золоті медалі у жіночій одиночній та парній категоріях;
Ярослава Ванцаровська стала першою у жіночій парній категорії;
Владислав Кунін отримав «бронзу» у чоловічій парній категорії;
Єгор Романюк став третім у чоловічій парній категорії.
Крім того, тренує спортсменів Олександр Кунін.
Нагадаємо, що липні у Львові відбувся чемпіонат України з велосипедного спорту, де Миколаївці також отримали призові місця.
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З 3 по 5 листопада у Вільнюсі відбулося Гран-прі Європи з бадмінтону RSL Lithuanian International. У змаганнях взяло участь понад 150 спортсменів із 17 країн світу, серед представників є жителі Миколаєва.
Про це повідомляє пресслужба міськради.
Зазначається, що миколаївські бадмінтоністи здобули п'ять нагород:
Марія Корягіна здобула дві золоті медалі у жіночій одиночній та парній категоріях;
Ярослава Ванцаровська стала першою у жіночій парній категорії;
Владислав Кунін отримав «бронзу» у чоловічій парній категорії;
Єгор Романюк став третім у чоловічій парній категорії.
Крім того, тренує спортсменів Олександр Кунін.
Нагадаємо, що липні у Львові відбувся чемпіонат України з велосипедного спорту, де Миколаївці також отримали призові місця.