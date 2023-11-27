З 24 по 26 листопада у Миколаєві пройшов Всеукраїнський турнір з боксу серед юнаків, юніорів та молоді, памʼяті заслуженого тренера України Олега Григорʼєва.

Про це повідомили у Федерації боксу Миколаївської області, в Управлінні у справах фізичної культури і спорту ММР, президент Спортивної федерації «Іфіт» Віталій Волков та віцепрезидент Федерації боксу в Миколаївській області Тетяна Домбровська.

В змаганнях взяли участь 120 боксерів з різних міст.

«З нашої школи та клубу боксу одинадцять боксерів прийняли участь та посіли призові місця», — написав Віталій Волков.

За повідомленням президента Спортивної федерації «Іфіт», «золоті» медалі вибороли:

Ярослав Леньков у вазі 50 кілограмів;

Аркадій Гончар у вазі 57 кілограмів;

Сергій Боровець у вазі 60 кілограмів;

Левон Кардашян у вазі 80 кілограмів;

Іван Шевцов у вазі 86 кілограмів;

Дарина Орлова у вазі 60 кілограмів.

«Срібні» нагороди отримали Микита Горновий у вазі 60 кілограмів та Віталій Линівий у вазі 67 кілограмів.

Також зазначається, що спортсмени ДЮСШ з єдиноборств вибороли чотири «золоті» медалі, три «срібні» та дві «бронзові» нагороди.

А спортсмени КДЮСШ «Олімп» завоювали три перших місця, одне — друге та два третіх місця.

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Нагадаємо, що у травні цього року на базі СДЮСШОР 6 проходила Відкрита першість міста Миколаєва з боксу серед школярів, юніорів та молоді.