З 24 по 26 листопада у Миколаєві пройшов Всеукраїнський турнір з боксу серед юнаків, юніорів та молоді, памʼяті заслуженого тренера України Олега Григорʼєва.
Про це повідомили у Федерації боксу Миколаївської області, в Управлінні у справах фізичної культури і спорту ММР, президент Спортивної федерації «Іфіт» Віталій Волков та віцепрезидент Федерації боксу в Миколаївській області Тетяна Домбровська.
В змаганнях взяли участь 120 боксерів з різних міст.
«З нашої школи та клубу боксу одинадцять боксерів прийняли участь та посіли призові місця», — написав Віталій Волков.
За повідомленням президента Спортивної федерації «Іфіт», «золоті» медалі вибороли:
«Срібні» нагороди отримали Микита Горновий у вазі 60 кілограмів та Віталій Линівий у вазі 67 кілограмів.
Також зазначається, що спортсмени ДЮСШ з єдиноборств вибороли чотири «золоті» медалі, три «срібні» та дві «бронзові» нагороди.
А спортсмени КДЮСШ «Олімп» завоювали три перших місця, одне — друге та два третіх місця.
Нагадаємо, що у травні цього року на базі СДЮСШОР 6 проходила Відкрита першість міста Миколаєва з боксу серед школярів, юніорів та молоді.
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З 24 по 26 листопада у Миколаєві пройшов Всеукраїнський турнір з боксу серед юнаків, юніорів та молоді, памʼяті заслуженого тренера України Олега Григорʼєва.
Про це повідомили у Федерації боксу Миколаївської області, в Управлінні у справах фізичної культури і спорту ММР, президент Спортивної федерації «Іфіт» Віталій Волков та віцепрезидент Федерації боксу в Миколаївській області Тетяна Домбровська.
В змаганнях взяли участь 120 боксерів з різних міст.
«З нашої школи та клубу боксу одинадцять боксерів прийняли участь та посіли призові місця», — написав Віталій Волков.
За повідомленням президента Спортивної федерації «Іфіт», «золоті» медалі вибороли:
«Срібні» нагороди отримали Микита Горновий у вазі 60 кілограмів та Віталій Линівий у вазі 67 кілограмів.
Також зазначається, що спортсмени ДЮСШ з єдиноборств вибороли чотири «золоті» медалі, три «срібні» та дві «бронзові» нагороди.
А спортсмени КДЮСШ «Олімп» завоювали три перших місця, одне — друге та два третіх місця.
Нагадаємо, що у травні цього року на базі СДЮСШОР 6 проходила Відкрита першість міста Миколаєва з боксу серед школярів, юніорів та молоді.