Оксана Мастерс, фото: Майкл Стіл

Американська велоспортсменка українського походження Оксана Мастерс розповіла, що організатори Паралімпійських ігор 2024 змусили її заклеїти зображення українського серця.

За її словами, це сталося прямо на старті, передає CNN.

«На цьому зображенні не було нічого, це була просто форма серця. Це було складно для мене, тому що, як людина, яка народилася в Україні, американський спортсмен і громадянин США, я відчуваю, що представляю ті місця, звідки я родом», — сказала Оксана Мастерс.

Вона наголосила, що її ця ситуація запалила та додала «масла у вогонь».

«Просто тому, що хтось міг приховати мою наклейку, це не приховає мій вогонь і те бажання, яке я мала в собі. Але, чесно кажучи, це було просто чудовим джерелом енергії, і замість того, щоб розчаруватися цим, це просто мотивувало мене ще більше», — зазначила спортсменка.

Як відомо, Оксана Мастерс є уродженкою міста Хмельницький. Вона народилась із порушеннями розвитку кінцівок. Біологічні батьки відмовились від неї, після чого в семирічному віці Оксану усиновила американка Гей Мастерс.

Вона змагається у класі H1-5 (спортсмени з порушеннями/ураженнями опорно-рухового апарату, включно з травмами спинного мозку та церебральним паралічем), та вже здобула дві золоті медалі на Паралімпіаді-2024.

Оксана перемогла у гонці з роздільним стартом та у групових перегонах. Раніше Мастерс заявила, що пожертвує частину призових від виступу на Паралімпіаді-2024 на підтримку України.

Нагадаємо, що миколаївець Сергій Паламарчук став бронзовим призером Паралімпіади в Парижі у плаванні на дистанції 200 метрів у вільному стилі (клас S3).