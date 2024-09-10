Спортсмени з Миколаївщини вибороли 27 медалей на Кубку Києва з кіокушин карате

Спортсмени з Миколаївщини вибороли 27 медалей на Кубку Києва з кіокушин карате серед дітей юнаків, дівчат та юніорів.

Про це повідомили в Первомайській міській федерації кіокушин карате.

Кубок Києва з кіокушин карате проходив 8 вересня. У загальному заліку команда Миколаївської області виборола 27 призових місць: 15 золотих, 8 срібних та 4 бронзових медалей.

Спортсмени з Миколаївщини вибороли 27 медалей на Кубоку Києва з кіокушин карате

Спортсмени з Миколаївщини вибороли 27 медалей на Кубоку Києва з кіокушин карате

Спортсмени з Миколаївщини вибороли 27 медалей на Кубоку Києва з кіокушин карате

Спортсмени з Миколаївщини вибороли 27 медалей на Кубоку Києва з кіокушин карате

Раніше повідомлялося, що спортсмен з кіокушин карате з Миколаївщини Станіслав Струкуленко завоював срібло Абсолютного Чемпіонату України серед чоловіків.

Також нагадаємо, що У Дніпрі відбувся Чемпіонат України з кіокушин карате. Команда миколаївських та первомайських спортсменів посіла друге місце, виборовши 14 золотих, 7 срібних та 10 бронзових медалей.