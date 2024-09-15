Миколаївські спортсмени здобули нагороди на Кубку України з важкої атлетики

У Вінниці з 9 по 15 вересня проходить Кубок України з важкої атлетики серед чоловіків та жінок. Спортсмени з Миколаївщини мають дві нагороди.

Про це повідомили у Миколаївській обласній державній адміністрація.

За Кубок України змагалися близько 300 важкоатлетів з 20 областей України. За результатами змагань представники Миколаївщини вибороли дві нагороди.

Руслана Кузікова здобула першу місце у ваговій категорії 49 кілограм (ривок — 70 кілограм, поштовх — 85 кілограм, сума двоборства — 155 кілограм)

Борис Слободський здобув срібло, вагова категорія 55 кілограм (ривок — 79 кілограм, поштовх — 99 кілограм, сума двоборства — 178 кілограм).

Миколаївські спортсмени здобули нагороди на Кубку України з важкої атлетики

Нагадаємо, що у липні 2024 року миколаївські спортсмени завоювали три медалі на чемпіонаті України з важкої атлетики.