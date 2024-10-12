У миколаївському спорткомплексі «Водолій» нагородили переможців Кубка міського голови з водних видів спорту

У Миколаєві відбулася церемонія нагородження Кубка міського голови з водних видів спорту, фото: «МикВісті»

У Миколаєві, 11 жовтня, в спорткомплексі «Водолій» відбулася церемонія нагородження переможців Кубка міського голови з водних видів спорту.

У ньому взяли участь близько 115 спортсменів з Миколаєва, Первомайська та Вознесенська, повідомляє кореспондент «МикВісті».

Турнір проходив у 3 етапи. На першому етапі змагалися спортсмени відділу плавання, на другому — дівчата відділу синхронного плавання, на третьому — стрибуни у води.

Вихованці Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи України здобули 12 нагород:

Анастасія Кірова — 1 місце;

Амалія Миронова — 2 місце;

Ксенія Іонел — 3 місце;

Назар Косьяненко — 1 місце;

Іван Бабінцев Іван — 2 місце;

Сергій Сульженко — 3 місце;

Ярослав Телебзда — 1 місце;

Роман Білас — 2 місце;

Володимир Пекур — 3 місце;

Максим Мірза — 1 місце;

Ян Капліченко — 2 місце;

Роман Галікберов — 3 місце.

Підготували спортсменів тренери — Валентина Веприк, Олена Безрукова та Роман Савченко.

Також за підсумками змагань кращим спортсменам відділень вручили кубки:

з плавання — Максим Мірошниченко;

з плавання синхронного — Дуднік Анна;

зі стрибків у воду — Максим Мірза.

Тренери — Вячеслав Мороз, Ірина Миронова, Ганна Орел, Олена Шумилова, Андрій Іванов, Олена Безрукова, Валентина Веприк.

У Миколаєві відбулася церемонія нагородження Кубка міського голови з водних видів спорту, фото: «МикВісті»

У Миколаєві відбулася церемонія нагородження Кубка міського голови з водних видів спорту, фото: «МикВісті»

У Миколаєві відбулася церемонія нагородження Кубка міського голови з водних видів спорту, фото: «МикВісті»

У Миколаєві відбулася церемонія нагородження Кубка міського голови з водних видів спорту, фото: «МикВісті»

У Миколаєві відбулася церемонія нагородження Кубка міського голови з водних видів спорту, фото: «МикВісті»

У Миколаєві відбулася церемонія нагородження Кубка міського голови з водних видів спорту, фото: «МикВісті»

У Миколаєві відбулася церемонія нагородження Кубка міського голови з водних видів спорту, фото: «МикВісті»

У Миколаєві відбулася церемонія нагородження Кубка міського голови з водних видів спорту, фото: «МикВісті»

У Миколаєві відбулася церемонія нагородження Кубка міського голови з водних видів спорту, фото: «МикВісті»

У Миколаєві відбулася церемонія нагородження Кубка міського голови з водних видів спорту, фото: «МикВісті»

Нагадаємо, що рік тому у Миколаєві відновили функціонування стрибкового басейну в спортивному комплексі «Водолій».