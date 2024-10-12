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У миколаївському спорткомплексі «Водолій» нагородили переможців Кубка міського голови з водних видів спорту

У Миколаєві відбулася церемонія нагородження Кубка міського голови з водних видів спорту, фото: «МикВісті»У Миколаєві відбулася церемонія нагородження Кубка міського голови з водних видів спорту, фото: «МикВісті»

У Миколаєві, 11 жовтня, в спорткомплексі «Водолій» відбулася церемонія нагородження переможців Кубка міського голови з водних видів спорту.

У ньому взяли участь близько 115 спортсменів з Миколаєва, Первомайська та Вознесенська, повідомляє кореспондент «МикВісті».

Турнір проходив у 3 етапи. На першому етапі змагалися спортсмени відділу плавання, на другому — дівчата відділу синхронного плавання, на третьому — стрибуни у води.

Вихованці Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи України здобули 12 нагород:

  • Анастасія Кірова — 1 місце;
  • Амалія Миронова — 2 місце;
  • Ксенія Іонел — 3 місце;
  • Назар Косьяненко — 1 місце;
  • Іван Бабінцев Іван — 2 місце;
  • Сергій Сульженко — 3 місце;
  • Ярослав Телебзда — 1 місце;
  • Роман Білас — 2 місце;
  • Володимир Пекур — 3 місце;
  • Максим Мірза — 1 місце;
  • Ян Капліченко — 2 місце;
  • Роман Галікберов — 3 місце.

Підготували спортсменів тренери — Валентина Веприк, Олена Безрукова та Роман Савченко.

Також за підсумками змагань кращим спортсменам відділень вручили кубки:

  • з плавання — Максим Мірошниченко;
  • з плавання синхронного — Дуднік Анна;
  • зі стрибків у воду — Максим Мірза.

Тренери — Вячеслав Мороз, Ірина Миронова, Ганна Орел, Олена Шумилова, Андрій Іванов, Олена Безрукова, Валентина Веприк.

У Миколаєві відбулася церемонія нагородження Кубка міського голови з водних видів спорту, фото: «МикВісті»У Миколаєві відбулася церемонія нагородження Кубка міського голови з водних видів спорту, фото: «МикВісті»
У Миколаєві відбулася церемонія нагородження Кубка міського голови з водних видів спорту, фото: «МикВісті»У Миколаєві відбулася церемонія нагородження Кубка міського голови з водних видів спорту, фото: «МикВісті»
У Миколаєві відбулася церемонія нагородження Кубка міського голови з водних видів спорту, фото: «МикВісті»У Миколаєві відбулася церемонія нагородження Кубка міського голови з водних видів спорту, фото: «МикВісті»
У Миколаєві відбулася церемонія нагородження Кубка міського голови з водних видів спорту, фото: «МикВісті»У Миколаєві відбулася церемонія нагородження Кубка міського голови з водних видів спорту, фото: «МикВісті»
У Миколаєві відбулася церемонія нагородження Кубка міського голови з водних видів спорту, фото: «МикВісті»У Миколаєві відбулася церемонія нагородження Кубка міського голови з водних видів спорту, фото: «МикВісті»
У Миколаєві відбулася церемонія нагородження Кубка міського голови з водних видів спорту, фото: «МикВісті»У Миколаєві відбулася церемонія нагородження Кубка міського голови з водних видів спорту, фото: «МикВісті»
У Миколаєві відбулася церемонія нагородження Кубка міського голови з водних видів спорту, фото: «МикВісті»У Миколаєві відбулася церемонія нагородження Кубка міського голови з водних видів спорту, фото: «МикВісті»
У Миколаєві відбулася церемонія нагородження Кубка міського голови з водних видів спорту, фото: «МикВісті»У Миколаєві відбулася церемонія нагородження Кубка міського голови з водних видів спорту, фото: «МикВісті»
У Миколаєві відбулася церемонія нагородження Кубка міського голови з водних видів спорту, фото: «МикВісті»У Миколаєві відбулася церемонія нагородження Кубка міського голови з водних видів спорту, фото: «МикВісті»
У Миколаєві відбулася церемонія нагородження Кубка міського голови з водних видів спорту, фото: «МикВісті»У Миколаєві відбулася церемонія нагородження Кубка міського голови з водних видів спорту, фото: «МикВісті»

Нагадаємо, що рік тому у Миколаєві відновили функціонування стрибкового басейну в спортивному комплексі «Водолій».

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