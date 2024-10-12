У миколаївському спорткомплексі «Водолій» нагородили переможців Кубка міського голови з водних видів спорту
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- Марія Хаміцевич
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14:42, 12 жовтня, 2024
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У Миколаєві, 11 жовтня, в спорткомплексі «Водолій» відбулася церемонія нагородження переможців Кубка міського голови з водних видів спорту.
У ньому взяли участь близько 115 спортсменів з Миколаєва, Первомайська та Вознесенська, повідомляє кореспондент «МикВісті».
Турнір проходив у 3 етапи. На першому етапі змагалися спортсмени відділу плавання, на другому — дівчата відділу синхронного плавання, на третьому — стрибуни у води.
Вихованці Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи України здобули 12 нагород:
- Анастасія Кірова — 1 місце;
- Амалія Миронова — 2 місце;
- Ксенія Іонел — 3 місце;
- Назар Косьяненко — 1 місце;
- Іван Бабінцев Іван — 2 місце;
- Сергій Сульженко — 3 місце;
- Ярослав Телебзда — 1 місце;
- Роман Білас — 2 місце;
- Володимир Пекур — 3 місце;
- Максим Мірза — 1 місце;
- Ян Капліченко — 2 місце;
- Роман Галікберов — 3 місце.
Підготували спортсменів тренери — Валентина Веприк, Олена Безрукова та Роман Савченко.
Також за підсумками змагань кращим спортсменам відділень вручили кубки:
- з плавання — Максим Мірошниченко;
- з плавання синхронного — Дуднік Анна;
- зі стрибків у воду — Максим Мірза.
Тренери — Вячеслав Мороз, Ірина Миронова, Ганна Орел, Олена Шумилова, Андрій Іванов, Олена Безрукова, Валентина Веприк.
Нагадаємо, що рік тому у Миколаєві відновили функціонування стрибкового басейну в спортивному комплексі «Водолій».
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