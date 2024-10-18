Миколаївський стрибун у воду виборов золото та срібло Кубку України

Максим Мірза. Фото: Федерація України зі стрибків в воду.

Миколаївський спортсмен Максим Мірза здобув дві нагороди на Кубку України зі стрибків у воду.

Про це повідомили у Федерації України зі стрибків у воду.

Кубок України зі стрибків у воду серед вікових груп А і В відбувся у Києві.

У другому змагальному дні Максим Мірза здобув золото на трампліні 1 метр, (юніори, група А). Він отримав 516.50 бали.

Також миколаївський спортсмен став другим у стрибках з 3-метрового трампліна (юніори, група А). Він набрав 528.65 балів.

Нагододження переможців. Фото: Федерація України зі стрибків в воду. Нагододження переможців. Фото: Федерація України зі стрибків в воду.

Нагадаємо, що у квітні цього року Максим Мірза виборов срібло міжнародного турніру серед юніорів зі стрибків у воду в Німеччині.

У лютому минулого року Максим Мірза виборов золото та бронзу Кубку України. У червні 2023 року стрибун у воду також взяв золото на Кубку України.

У серпні минулого року Максим Мірза став чемпіоном Європи у синхронних стрибках з 3–метрового трампліна.

На Кубку України зі стрибків у воду на початку квітня цього року він здобув срібло у стрибках з трампліну 3 метри.