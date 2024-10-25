Миколаївці вже вибороли 7 нагород: у Відні проходить чемпіонат світу з кікбоксингу ІКСА
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- Володимир Коваль
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15:30, 25 жовтня, 2024
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На цей час у Відні спортсмени з усього світу змагаються у семи розділах в різних вагових категоріях та вікових групах. Всього в Австрії буде розіграно більше 200 комплектів нагород.
Як повідомляє управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради, наразі спортсменам з Миколаєва вдалося вибороти 7 медалей: з них 3 золоті, 3 срібні та 1 бронзова нагорода.
Юніори | без зброї:
- 2 місце — Цуканова Ангеліна;
- 3 місце — Бровко Аліна;
- 4 місце — Педоренко Анастасія;
- 5 місце — Кускова Анастасія.
Юніори | зі зброєю:
- 1 місце — Бровко Аліна;
- 2 місце — Кускова Анастасія;
- 3 місце — Педоренко Анастасія.
Дорослі:
- 1 місце — Танконогова Надія | без зброї;
- 2 місце — Танконогова Надія | зі зброєю;
- 1 місце — Завадский Влад | зі зброєю.
Тренер — Ірина Бондаренко.
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