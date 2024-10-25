Миколаївці вже вибороли 7 нагород: у Відні проходить чемпіонат світу з кікбоксингу ІКСА

Миколаївські кікбоксери вже вибороли сім нагород. Фото:Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

На цей час у Відні спортсмени з усього світу змагаються у семи розділах в різних вагових категоріях та вікових групах. Всього в Австрії буде розіграно більше 200 комплектів нагород.

Як повідомляє управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради, наразі спортсменам з Миколаєва вдалося вибороти 7 медалей: з них 3 золоті, 3 срібні та 1 бронзова нагорода.

Юніори | без зброї:

2 місце — Цуканова Ангеліна;

3 місце — Бровко Аліна;

4 місце — Педоренко Анастасія;

5 місце — Кускова Анастасія.

Юніори | зі зброєю:

1 місце — Бровко Аліна;

2 місце — Кускова Анастасія;

3 місце — Педоренко Анастасія.

Дорослі:

1 місце — Танконогова Надія | без зброї;

2 місце — Танконогова Надія | зі зброєю;

1 місце — Завадский Влад | зі зброєю.

Миколаївські кікбоксери вже вибороли 7 нагород. Фото:Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради Миколаївські кікбоксери вже вибороли 7 нагород. Фото:Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради Миколаївські кікбоксери вже вибороли 7 нагород. Фото:Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

Тренер — Ірина Бондаренко.

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