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Миколаївці вже вибороли 7 нагород: у Відні проходить чемпіонат світу з кікбоксингу ІКСА

Миколаївські кікбоксери вже вибороли сім нагород. Фото:Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської радиМиколаївські кікбоксери вже вибороли сім нагород. Фото:Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

На цей час у Відні спортсмени з усього світу змагаються у семи розділах в різних вагових категоріях та вікових групах. Всього в Австрії буде розіграно більше 200 комплектів нагород.

Як повідомляє управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради, наразі спортсменам з Миколаєва вдалося вибороти 7 медалей: з них 3 золоті, 3 срібні та 1 бронзова нагорода.

Юніори | без зброї:

  • 2 місце — Цуканова Ангеліна;
  • 3 місце — Бровко Аліна;
  • 4 місце — Педоренко Анастасія; 
  • 5 місце — Кускова Анастасія. 

Юніори | зі зброєю:

  • 1 місце — Бровко Аліна;
  • 2 місце — Кускова Анастасія;
  • 3 місце — Педоренко Анастасія.

 Дорослі:

  • 1 місце — Танконогова Надія | без зброї;
  • 2 місце — Танконогова Надія | зі зброєю;
  • 1 місце — Завадский Влад | зі зброєю.
Миколаївські кікбоксери вже вибороли 7 нагород. Фото:Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської радиМиколаївські кікбоксери вже вибороли 7 нагород. Фото:Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради
Миколаївські кікбоксери вже вибороли 7 нагород. Фото:Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської радиМиколаївські кікбоксери вже вибороли 7 нагород. Фото:Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради
Миколаївські кікбоксери вже вибороли 7 нагород. Фото:Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської радиМиколаївські кікбоксери вже вибороли 7 нагород. Фото:Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

Тренер — Ірина Бондаренко.

Раніше родичі миколаївських спортсменів звинуватили начальницю управління спорту Ірину Бондаренко у махінаціях при евакуації дітей до Італії 

Також раніше миколаївський спортсмен виборов срібло на чемпіонаті з боксу 

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