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Миколаївські бадмінтоністи завоювали дві нагороди на Всесвітній Гімназіаді

Миколаївські бадмінтоністи здобули дві медалі на Всесвітній літній Гімназіаді. Фото Федерації бадмінтону Миколаївської областіМиколаївські бадмінтоністи здобули дві медалі на Всесвітній літній Гімназіаді. Фото Федерації бадмінтону Миколаївської області

Миколаївські бадмінтоністи здобули дві медалі на Всесвітній літній Гімназіаді.

Про це повідомили у Федерації бадмінтону Миколаївської області,

Змагання проходять 23-31 жовтня в Бахрейні. Зазначається, що на Гімназіаді рекордна кількість учасників 5400 з 71 країни в 25 видах спорту.

Миколаївські учні-спортсмени вибороли дві медалі на цих престижних змаганнях.

Жіноча одиночна категорія

  • Марія Корягіна  — срібло

Змішана парна категорія

  • Владислав Кунін/Марія Корягіна — бронза

Також Марія посіла 5 місце в жіночій парній категорії з харківʼянкою Раією Алмалальхою. Владислав і Марія здобули 5 місце у командних змаганнях.

Тренерувала спортсменів Олександра Куніна.

Нагадаємо, що у серпні 2024 року миколаївські спортсмени стали призерами та переможцями чемпіонату України з бадмінтону у Києві.

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