Миколаївські бадмінтоністи завоювали дві нагороди на Всесвітній Гімназіаді
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- Альона Коханчук
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9:46, 31 жовтня, 2024
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Миколаївські бадмінтоністи здобули дві медалі на Всесвітній літній Гімназіаді.
Про це повідомили у Федерації бадмінтону Миколаївської області,
Змагання проходять 23-31 жовтня в Бахрейні. Зазначається, що на Гімназіаді рекордна кількість учасників 5400 з 71 країни в 25 видах спорту.
Миколаївські учні-спортсмени вибороли дві медалі на цих престижних змаганнях.
Жіноча одиночна категорія
- Марія Корягіна — срібло
Змішана парна категорія
- Владислав Кунін/Марія Корягіна — бронза
Також Марія посіла 5 місце в жіночій парній категорії з харківʼянкою Раією Алмалальхою. Владислав і Марія здобули 5 місце у командних змаганнях.
Тренерувала спортсменів Олександра Куніна.
Нагадаємо, що у серпні 2024 року миколаївські спортсмени стали призерами та переможцями чемпіонату України з бадмінтону у Києві.
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