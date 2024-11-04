Кубок Миколаївського міського голови з художньої гімнастики виборола Анастасія Козловська
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- Світлана Іванченко
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15:11, 04 листопада, 2024
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1 листопада в Миколаєві в спорткомплексі «Надія» відбувся Кубок міського голови з художньої гімнастики.
У змаганнях взяли участь дівчата, які боролися за 30 нагород у різних категоріях.
Про це повідомила пресслужба Миколаївської міської ради.
Головний приз, Кубок міського голови, здобула Анастасія Козловська. Її підготували тренери Алла Буяшенко та Лілія Дратман.
Загалом результати змагань виглядають таким чином:
Програма 3 спортивного розряду серед дівчат 2016 р.н.
1 місце — Злата Постика
2 місце — Амелія Кузнець
3 місце — Дар’я Ємець, Емма Міняєва
Програма 2 спортивного розряду серед дівчат 2015 р.н.
1 місце — Богдана Коваленко
2 місце — Аріна Романчак
3 місце — Євангеліна Полякова
Програма 1 спортивного розряду серед дівчат 2014 р.н.
1 місце — Сидорук Аріна
2 місце — Крістіна Перемета
3 місце — Юлія Вігерич
Програма 1 спортивного розряду серед дівчат 2013 р.н.
1 місце — Баранова Владислава
2 місце — Нана Ігнатенкова
3 місце — Альона Павліщева
Програма 1 спортивного розряду серед дівчат 2012 р.н.
1 місце — Анастасія Ясиненко
2 місце — Дар’я Козирєва
3 місце — Марія Умрихіна, Дар’я Клименко
Програма кандидатів у майстри спорту серед дівчат 2011 р.н.
1 місце — Діана Вовченко
2 місце — Евеліна Видовська
3 місце — Аліса Болотня
Програма кандидатів у майстри спорту серед дівчат 2010 р.н.
1 місце — Руслана Палій
програма кандидатів у майстри спорту серед дівчат 2009 р.н.
1 місце — Дар’я Писанко
2 місце — Друцька Маргарита
3 місце — Дар’я Ніколайчук
Програма майстрів спорту серед дівчат 2008-2007 р.н.
1 місце — Анастасія Козловська
2 місце — Софія Кравцова
3 місце — Катерина Нестеренко
Групові вправи:
1 місце — команда 2016 р.н. (3 спортивний разряд), КДЮСШ Перемога
1 місце — команда 2013 р.н. (1 спортивний разряд), КДЮСШ Перемога
1 місце — команда кандидатів у майстри спорту, КДЮСШ Перемога
Раніше повідомлялось, що у Румунії відбувся останній етап Кубку світового виклику з художньої гімнастики, на якому перемогла миколаївська спортсменка.
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