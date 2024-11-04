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Кубок Миколаївського міського голови з художньої гімнастики виборола Анастасія Козловська

Кубок Миколаївського міського голови з художньої гімнастики. Фото: пресслужба Миколаївської міської радиКубок Миколаївського міського голови з художньої гімнастики. Фото: пресслужба Миколаївської міської ради

1 листопада в Миколаєві в спорткомплексі «Надія» відбувся Кубок міського голови з художньої гімнастики. 

У змаганнях взяли участь дівчата, які боролися за 30 нагород у різних категоріях.

Про це повідомила пресслужба Миколаївської міської ради. 

Головний приз, Кубок міського голови, здобула Анастасія Козловська. Її підготували тренери Алла Буяшенко та Лілія Дратман.

Кубок Миколаївського міського голови з художньої гімнастики. Фото: пресслужба Миколаївської міської радиКубок Миколаївського міського голови з художньої гімнастики. Фото: пресслужба Миколаївської міської ради
Кубок Миколаївського міського голови з художньої гімнастики. Фото: пресслужба Миколаївської міської радиКубок Миколаївського міського голови з художньої гімнастики. Фото: пресслужба Миколаївської міської ради
Кубок Миколаївського міського голови з художньої гімнастики. Фото: пресслужба Миколаївської міської радиКубок Миколаївського міського голови з художньої гімнастики. Фото: пресслужба Миколаївської міської ради

Загалом результати змагань виглядають таким чином:

 Програма 3 спортивного розряду серед дівчат 2016 р.н.

1 місце — Злата Постика

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2 місце — Амелія Кузнець

3 місце — Дар’я Ємець, Емма Міняєва

 Програма 2 спортивного розряду серед дівчат 2015 р.н.

1 місце — Богдана Коваленко

2 місце — Аріна Романчак

3 місце — Євангеліна Полякова

 Програма 1 спортивного розряду серед дівчат 2014 р.н.

1 місце — Сидорук Аріна

2 місце — Крістіна Перемета

3 місце — Юлія Вігерич

 Програма 1 спортивного розряду серед дівчат 2013 р.н.

1 місце — Баранова Владислава

2 місце — Нана Ігнатенкова

3 місце — Альона Павліщева

 Програма 1 спортивного розряду серед дівчат 2012 р.н.

1 місце — Анастасія Ясиненко

2 місце — Дар’я Козирєва

3 місце — Марія Умрихіна, Дар’я Клименко

 Програма кандидатів у майстри спорту серед дівчат 2011 р.н.

1 місце — Діана Вовченко

2 місце — Евеліна Видовська

3 місце — Аліса Болотня

Програма кандидатів у майстри спорту серед дівчат 2010 р.н.

1 місце — Руслана Палій

 програма кандидатів у майстри спорту серед дівчат 2009 р.н.

1 місце — Дар’я Писанко

2 місце — Друцька Маргарита

3 місце — Дар’я Ніколайчук

Програма майстрів спорту серед дівчат 2008-2007 р.н.

1 місце — Анастасія Козловська

2 місце — Софія Кравцова

3 місце — Катерина Нестеренко

 Групові вправи:

1 місце  — команда 2016 р.н. (3 спортивний разряд), КДЮСШ Перемога

1 місце — команда 2013 р.н. (1 спортивний разряд), КДЮСШ Перемога

1 місце — команда кандидатів у майстри спорту, КДЮСШ Перемога

Раніше повідомлялось, що у Румунії відбувся останній етап Кубку світового виклику з художньої гімнастики, на якому перемогла миколаївська спортсменка. 

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