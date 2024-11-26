Миколаївські кікбоксерки вибороли 18 нагород на чемпіонаті України
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- Альона Коханчук
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11:54, 26 листопада, 2024
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Миколаївські кікбоксерки здобули 18 нагород на чемпіонаті України, який проходив у Вінниці.
Про це повідомили у Миколаївській міській раді.
Чемпіонат України з кікбоксингу ІСКА проходив з 21 по 24 листопада у Вінниці. Миколаївські спортсменки, вихованки комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Олімп», здобули 18 нагород:
- Аліна Бровко — золото у вправах зі зброєю та без зброї;
- Ангеліна Цуканова — золото у вправах зі зброєю та без зброї;
- Поліна Алтухова — золото у вправах зі зброєю та без зброї;
- Софія Ісаченко — золото у вправах зі зброєю, срібло без зброї;
- Анастасія Кускова — золото у вправах зі зброєю, срібло без зброї;
- Анастасія Педоренко — золото у вправах без зброї, срібло зі зброєю;
- Поліна Бровко — золото у вправах зі зброєю, срібло без зброї;
- Єлизавета Димова — золото у вправах без зброї, бронза зі зброєю;
- Анастасія Алтухова — срібло у вправах зі зброєю, бронза без зброї.
Тренує спортсменок Ірина Бондаренко.
Нагадаємо, що у жовтні на Чемпіонаті світу з кікбоксингу ІСКА в Німеччині миколаївські спортсмени здобули повний комплект нагород серед усіх вікових категорій.
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