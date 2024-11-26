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Миколаївські кікбоксерки вибороли 18 нагород на чемпіонаті України

Миколаївські кікбоксерки здобули 18 нагород на чемпіонаті України. Фото: Миколаївська міська радаМиколаївські кікбоксерки здобули 18 нагород на чемпіонаті України. Фото: Миколаївська міська рада

Миколаївські кікбоксерки здобули 18 нагород на чемпіонаті України, який проходив у Вінниці.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

Чемпіонат України з кікбоксингу ІСКА проходив з 21 по 24 листопада у Вінниці. Миколаївські спортсменки, вихованки комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Олімп», здобули 18 нагород:

  • Аліна Бровко — золото у вправах зі зброєю та без зброї; 
  • Ангеліна Цуканова — золото у вправах зі зброєю та без зброї;
  • Поліна Алтухова — золото у вправах зі зброєю та без зброї;
  • Софія Ісаченко — золото у вправах зі зброєю, срібло без зброї;
  • Анастасія Кускова — золото у вправах зі зброєю, срібло без зброї;  
  • Анастасія Педоренко — золото у вправах без зброї, срібло зі зброєю;   
  • Поліна Бровко — золото у вправах зі зброєю, срібло без зброї;  
  • Єлизавета Димова — золото у вправах без зброї, бронза зі зброєю;
  • Анастасія Алтухова — срібло у вправах зі зброєю, бронза без зброї.

Тренує спортсменок Ірина Бондаренко.

Нагадаємо, що у жовтні на Чемпіонаті світу з кікбоксингу ІСКА в Німеччині миколаївські спортсмени здобули повний комплект нагород серед усіх вікових категорій.

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