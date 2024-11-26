Миколаївські кікбоксерки вибороли 18 нагород на чемпіонаті України

Миколаївські кікбоксерки здобули 18 нагород на чемпіонаті України. Фото: Миколаївська міська рада

Миколаївські кікбоксерки здобули 18 нагород на чемпіонаті України, який проходив у Вінниці.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

Чемпіонат України з кікбоксингу ІСКА проходив з 21 по 24 листопада у Вінниці. Миколаївські спортсменки, вихованки комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Олімп», здобули 18 нагород:

Аліна Бровко — золото у вправах зі зброєю та без зброї;

Ангеліна Цуканова — золото у вправах зі зброєю та без зброї;

Поліна Алтухова — золото у вправах зі зброєю та без зброї;

Софія Ісаченко — золото у вправах зі зброєю, срібло без зброї;

Анастасія Кускова — золото у вправах зі зброєю, срібло без зброї;

Анастасія Педоренко — золото у вправах без зброї, срібло зі зброєю;

Поліна Бровко — золото у вправах зі зброєю, срібло без зброї;

Єлизавета Димова — золото у вправах без зброї, бронза зі зброєю;

Анастасія Алтухова — срібло у вправах зі зброєю, бронза без зброї.

Тренує спортсменок Ірина Бондаренко.

Нагадаємо, що у жовтні на Чемпіонаті світу з кікбоксингу ІСКА в Німеччині миколаївські спортсмени здобули повний комплект нагород серед усіх вікових категорій.