Харлан розкритикувала призначення олігарха Усманова президентом FIE: «Розчарована світом фехтування»

Миколаївська шаблістка Ольга Харлан. Фото: «МикВісті»

Миколаївська шаблістка, дворазова олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан розкритикувала призначення російського олігарха Алішера Усманова президентом Міжнародної федерації фехтування.

Про це вона написала у своєму Instagram.

Як відомо, 30 листопада відбулися вибори президента FIE, перемогу здобув російський олігарх Алішер Усманов, отримавши 120 голосів. Його опонент, президент Шведської федерації фехтування Отто Дракенберг, зібрав лише 26 голосів.

Усманов, який уже очолював FIE з 2008 по 2022 рік, змушений був залишити посаду через санкції Європейського Союзу. Його повторне обрання викликало хвилю обурення, зокрема серед українських спортсменів.

— Рішення Конгресу FIE на виборах президента... Ні, я не здивована. На жаль. Так, я розчарована світом фехтування. Розчарована тими, хто вирішив пограти в «цю гру». 120 федерацій… Це багато. Тож так. Велике розчарування. Більше немає слів, – написала Ольга Харлан.

Як відомо, Ольга Харлан неодноразово висловлювала свою принципову позицію щодо недопустимості участі представників країни-агресора у міжнародному спорті.

Крім того, миколаївська шаблістка Ольга Харлан на старті чемпіонату світу з фехтування в Мілані (Італія) перемогла росіянку Анну Смирнову. Після змагання представниця України відмовилася потиснути руку росіянці, яка, своєю чергою, подала протест через брак «прояву поваги» з боку українки. За це Міжнародна федерація фехтування (FIE) дискваліфікувала Харлан з чемпіонату світу.

Згодом, миколаївська фехтувальниця Ольга Харлан завоювала бронзу на Олімпіаді — 2024.