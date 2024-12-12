Миколаївський спортсмен зі стрибків у воду Колодій завершує кар'єру

Миколаївський спортсмен Олег Колодій завершує кар'єру. Фото: Clive Rose/Getty Images

Миколаївський стрибун у воду, Чемпіон Європейських ігор-2023 Олег Колодій вирішив завершити професійну кар’єру.

Про його рішення повідомив головний тренер збірної України Ілля Целютін, пише «Суспільне. Спорт».

Останнім змаганням, у яких спортсмен представляв збірну України, стала Олімпіада-2024. Тоді разом з Данилом Коноваловим він посів сьоме місце у синхронних стрибках з триметрового трампліна.

Данило Коновалов та Олег Колодій. Фото: Getty Images

За словами Ілля Целютіна, стрибун залишиться у спорті та розпочне тренерську діяльність.

«Щороку у нас якісь спортсмени закінчують кар'єру. У кожному циклі ми підходимо до того, що треба омолоджувати склад. Тому ми до цього готуємося. Є вже зміна, яка їх замінить. Олег Колодій працюватиме тренером», — розповів тренер збірної України.

Нагадаємо, Олег Колодій — учасник Олімпіад у 2021 та 2024 роках. Бронзовий призер чемпіонату світу-2017 у синхронних стрибках з 3-метрового трампліна, 3-разовий призер Євро з водних видів спорту та 6-разовий медаліст чемпіонатів Європи зі стрибків у воду.