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Під час бою між Усиком і Ф'юрі відбудеться історичний експеримент — їх судитиме штучний інтелект

Бій Усика з Ф'юрі судитиме штучний інтелект, скрин з відео опублікованого у ХБій Усика з Ф'юрі судитиме штучний інтелект, скрин з відео опублікованого у Х

За боєм-реваншем між Олександром Усиком і Тайсоном Фʼюрі вперше в історії боксу стежитиме суддя зі штучним інтелектом.

Про це повідомив Голова генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх у соцмережі Х.

За його словами, суддя зі штучним інтелектом буде вільним від упереджень та людських помилок.

«Цей революційний експеримент, який не вплине на офіційні результати, дебютує під час найбільшого бою століття — між Усиком та Ф'юрі — 21 грудня», — написав Туркі Аль аш-Шейх.

Нагадаємо, що після перемоги Олександра Усика над британцем Тайсоном Ф’юрі за титул абсолютного чемпіона світу видання The Ring оновило рейтинг найкращих боксерів світу — його очолив український боксер.

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