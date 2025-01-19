Олімпієць Ковтун вирішив змінити громадянство і представляти Хорватію: в НОК заявили, що це недопустимо

Ілля Ковтун на олімпійських іграх у Париж

Гімнаст Ілля Ковтун, який улітку на Олімпіаді-2024 приніс Україні «срібло», хоче змінити громадянство та представляти Хорватію. Президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт заявив, що не знав про таке рішення і для нього це є неприйнятним.

Про це Гутцайт розповів виданню Tribuna.com.

Наразі відомо, що сам спортсмен та його тренерка Ірина Горбачева вже подали документи на отримання хорватського паспорта. Ковтун має отримати громадянство країни за пришвидшеною процедурою. Хорватська федерація спортивної гімнастики вже дала «зелене світло» на виступи Ковтуна.

Однак в НОК стверджують, що зі спортсменом на звʼязок неможливо вийти. Розмова була лише з тренером. Вадим Гутцайт наголосив, що спортсмену пропонували всі умови, зокрема для тренувань закордоном і готові були йти на зустріч.

«Коли спортсмени міняють громадянство, ну до цього не дуже гарно ставляться по життю. А під час війни, я вважаю, взагалі це недобрий вчинок, якщо воно реально так. Тому що це ж тільки в пресі зʼявилося, ми ж не знаємо, це насправді чи ні», — сказав президент НОК.

Нагадаємо, що у серпні 2024 року на Олімпіаді в Парижі Ілля Ковтун приніс Україні другу срібну медаль в змаганнях на паралельних брусах.