  • неділя

    19 січня, 2025

  • 3.3°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 19 січня , 2025 неділя

  • Миколаїв • 3.3° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Олімпієць Ковтун вирішив змінити громадянство і представляти Хорватію: в НОК заявили, що це недопустимо

Ілля Ковтун на олімпійських іграх у ПарижІлля Ковтун на олімпійських іграх у Париж

Гімнаст Ілля Ковтун, який улітку на Олімпіаді-2024 приніс Україні «срібло», хоче змінити громадянство та представляти Хорватію. Президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт заявив, що не знав про таке рішення і для нього це є неприйнятним.

Про це Гутцайт розповів виданню Tribuna.com.

Наразі відомо, що сам спортсмен та його тренерка Ірина Горбачева вже подали документи на отримання хорватського паспорта. Ковтун має отримати громадянство країни за пришвидшеною процедурою. Хорватська федерація спортивної гімнастики вже дала «зелене світло» на виступи Ковтуна.

Однак в НОК стверджують, що зі спортсменом на звʼязок неможливо вийти. Розмова була лише з тренером. Вадим Гутцайт наголосив, що спортсмену пропонували всі умови, зокрема для тренувань закордоном і готові були йти на зустріч.

«Коли спортсмени міняють громадянство, ну до цього не дуже гарно ставляться по життю. А під час війни, я вважаю, взагалі це недобрий вчинок, якщо воно реально так. Тому що це ж тільки в пресі зʼявилося, ми ж не знаємо, це насправді чи ні», — сказав президент НОК.

Нагадаємо, що у серпні 2024 року на Олімпіаді в Парижі Ілля Ковтун приніс Україні другу срібну медаль в змаганнях на паралельних брусах.

Останні новини про: НОК

Магучіх стала найкращою спортсменкою 2023 року за версією НОК України
Реклама

Читайте також:

новини

У ДЖКГ Миколаєва розробили проєкт рішення на введення мораторію з обрізки дерев, але називають його «політично-популістичним»

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Безвісти зниклі — не означає забуті»: у Миколаєві пройшов щотижневий мітинг на підтримку полонених та зниклих військових

Володимир Коваль
новини

«У Маріуполі я не бачив нічого зламаного. Все квітло», — директор КП «Парки» розкритикував миколаївців за ставлення до міста

Аліса Мелік-Адамян
новини

Справа про смертельну різанину у Миколаєві: адвокати вказали на помилки слідства під час збору доказів

Аліса Мелік-Адамян
новини

Гуманітарне реагування: у Миколаєві обговорили потреби деокупованих громад Півдня

Даріна Мельничук

Останні новини про: НОК

Магучіх стала найкращою спортсменкою 2023 року за версією НОК України

У Миколаєві проєкт рішення на введення мораторію з обрізки дерев

Суд Миколаєва відправив під арешт посадовця та керівника фірми, яких підозрюють у «відкатах» на будівництві у Херсоні

5 годин тому

На Миколаївщині на 40,9% зросла захворюваність на грип та COVID-19

Головне сьогодні