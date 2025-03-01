Миколаївська шаблістка з командою завоювали «бронзу» на юніорському чемпіонаті Європи

Команда шаблісток – на третій сходинці п’єдесталу. Фото: Національна федерація фехтування України.

Миколаївська шаблістка Вікторія Коротченко стала бронзовою призеркою юніорського чемпіонату Європи.

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської обласної державної адміністрації та Національній федерації фехтування України.

Чемпіонат Європи-2025 проходить у турецькій Анталії. Миколаївська шаблістка Вікторія Коротченко разом із партнерками по збірній Софією Головкіною, Валерією Моренець-Кубанською та Майєю Величко здобула бронзові нагороди.

Спортсменки перемігши спочатку Польщу (45:39), а потім Грецію (45:32), вийшли в 1/2, де поступилися першому номеру посіву Франції (39:45). Поєдинок за бронзу – перемога над Німеччиною (45:41).

Команда шаблісток – на третій сходинці п’єдесталу. Фото: Національна федерація фехтування України. Команда шаблісток – на третій сходинці п’єдесталу. Фото: Національна федерація фехтування України.

Останній раз українські шаблістки здобували медалі командних змагань чемпіонату Європи в 2012-му, коли срібло виборювали Аліна Комащук, Олена Кравацька, Валерія Чудікова та Марина Семенько.

Вікторія Коротченко. Фото: Миколаївська ОВА

Нагадаємо, що у 2024 році Вікторія Коротченко, Валерія Щепкіна, Анна Суворова та Майя Величко здобули бронзові нагороди чемпіонату Європи серед кадеток.