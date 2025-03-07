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Миколаївські велогонщики на чемпіонаті України завоювали 10 медалей

Миколаївські велогонщики здобули 10 медалей на чемпіонат України. Фото: Миколаївська міська радаМиколаївські велогонщики здобули 10 медалей на чемпіонат України. Фото: Миколаївська міська рада

Миколаївські велогонщики здобули 10 медалей на чемпіонат України на критому треку в неолімпійських номерах програми.

Як повідомили в Управлінні у справах фізичної культури і спорту Миколаєва змагання проходили у Львові з 1 по 5 березня.

У чемпіонаті  взяли участь 220 велогонщиків, які представили 19 команд з 12 областей України. Миколаївські спортсмени зі Спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з велоспорту протягом п’яти днів вели боротьбу за титул найкращих та вибороли 10 нагород:

  • Валерія Пушкар — 1 місце в гіт 500 метрів, гонці переслідування «Медісон», скретчі; 3 місце в груповій гонці за очками;
  • Богдан Бориславський — 2 місце в гіт 1000 метрів; 3 місце в гонці переслідування «Медісон» 4 кілометри; 3 місце в груповій гонці за очками;
  • Анастасія Петрук — 2 місце в груповій гонці за очками та 3 місце в гонці переслідування «Медісон»;
  • Ярослава Хміляр — 3 місце в гонці переслідування «Медісон».

Тренери: Володимир Когут, Юрій Агарков, Олександр Садовський, Володимир Супрун.

Нагадаємо, що минулого року на Кубку України з велоспорту спортсмени Миколаївської школи вищої спортивної майстерності здобули нагороди у різних номінаціях. Перші місця у командному спринті вибороли Ксенія Федотова, Юлія Скорищенко та Вікторія Бондар.

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