В Одесі пройшов марафон: понад 650 учасників змагалися на різних дистанціях

Учасники забігу SEASIDE Marathon, 6 квітня 2025 року. Фото: Одеська міська рада

У неділю, 6 квітня, в Одесі пройшов легкоатлетичний забіг SEASIDE Marathon, в якому взяли участь понад 650 бігунів з різних міст України.

Як повідомили в Одеській міськраді, учасники змагалися на дистанціях 5 та 10 кілометрів, півмарафону — 21 кілометр та марафону — 42 кілометри. А також у забігах для наймолодших — на 100, 500 та 1000 метрів сертифікованою трасою.

Учасники забігу SEASIDE Marathon, 6 квітня 2025 року. Фото: Одеська міська рада Учасники забігу SEASIDE Marathon, 6 квітня 2025 року. Фото: Одеська міська рада Учасники забігу SEASIDE Marathon, 6 квітня 2025 року. Фото: Одеська міська рада

Спортивна частина заходу розпочалася акцією «Шляхом ветерана», в якій взяли участь 50 ветеранів-військовослужбовців. Також відбулися перегони на кріслах колісних на дистанцію 3 кілометри, у яких змагалися захисники та особи з інвалідністю.

Учасники забігу SEASIDE Marathon, 6 квітня 2025 року. Фото: Одеська міська рада Учасники забігу SEASIDE Marathon, 6 квітня 2025 року. Фото: Одеська міська рада Учасники забігу SEASIDE Marathon, 6 квітня 2025 року. Фото: Одеська міська рада

Зібрані благодійні кошти, за повідомленням мерії, спрямують на розвиток адаптивного та ветеранського спорту в Одесі.

Раніше повідомлялось, що у центрі Миколаєва пройшов масштабний забіг, до якого долучились близько 500 учасників.