Світоліна вперше вийшла до півфіналу турніру WTA 1000

Еліна Світоліна. Фото: Getty Images/Julian Finney

Перша ракетка України Еліна Світоліна продовжує перемагати на престижному турнірі WTA 1000 у Мадриді. У чвертьфінальному матчі вона здолала представницю Японії Моюку Учідзіму й уперше у кар'єрі вийшла до півфіналу цього турніру.

Як повідомляє «Суспільне. Спорт», завдяки цій перемозі Світоліна продовжила свою виграшну серію до 11 матчів поспіль.

Свій шлях у Мадриді українка розпочала з другого кола, маючи статус 17-ї сіяної. На шляху до півфіналу вона у двох сетах обіграла британку Сонай Картал, казахстанку Єлєну Рибакіну, а також гречанку Марію Саккарі. У чвертьфіналі Еліна зустрілася з єдиною несіяною тенісисткою на цій стадії — японкою Учідзімою, яку також здолала без втрати сету.

У наступному матчі Світоліна побореться за вихід до фіналу — її суперниця стане відома за підсумками іншого чвертьфінального поєдинку.

Раніше повідомлялось, що українська тенісистка Еліна Світоліна поступилась Барборі Крейчиковій з Чехії в третьому колі Олімпійських ігор-2024.