Миколаївські бадмінтоністи вибороли нагороди на чемпіонаті Європи серед студентів

Миколаївські студенти здобули нагороди на чемпіонаті Європи з бадмінтону. Фото: Миколаївська ОВА

Команда Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова виборола призові місця на чемпіонаті Європи з бадмінтону серед студентів в Іспанії.

Як повідомили в пресслужбі Миколаївської ОВА, змагання проходили з 23 по 28 червня в Мадриді. Україну на міжнародному турнірі представляли Поліна Ткач, В’ячеслав Яковлєв, Марія Корягіна та Микита Єрьоменко.

Миколаївські студенти здобули нагороди на чемпіонаті Європи з бадмінтону. Фото: Миколаївська ОВА Миколаївські студенти здобули нагороди на чемпіонаті Європи з бадмінтону. Фото: Миколаївська ОВА

У командних змаганнях миколаївські спортсмени зуміли обіграти суперників із Нідерландів та Німеччини й посіли п’яте місце серед найсильніших студентських збірних Європи.

В особистих виступах також не обійшлося без нагород. Марія Корягіна виборола срібну медаль у жіночому одиночному розряді. У жіночій парній категорії бронзу здобули Поліна Ткач разом із Марією Корягіною. Ще одну бронзову нагороду, у змішаній парі, вибороли Микита Єрьоменко та Марія Корягіна.

Нагадаємо, що миколаївські бадмінтоністи вибороли бронзу на Європейських студентських іграх.