Миколаївський боксер Дерев’янченко повернувся на ринг і переміг нокаутом Рамоса
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- Марія Хаміцевич
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20:12, 02 липня, 2025
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У ніч на 2 липня в Нешвіллі, штат Теннессі, вихованець миколаївської спортивної школи Сергій Дерев’янченко успішно повернувся у бокс після майже року перерви. На арені Texas Troubadour Theatre він зустрівся з американцем Джеремі Рамосом і переміг технічним нокаутом у шостому раунді.
Бій розпочався в середньому темпі, але з кожним раундом український боксер нарощував перевагу, пише «УП. Чемпіон».
У четвертому раунді після точного удару Рамос опустився на одне коліно, хоча зумів продовжити поєдинок. У п’ятому — постійно захищався й не міг активно відповідати.
У шостому раунді Сергій Дерев’янченко двічі відправив суперника в нокдаун, після чого рефері зупинив бій.
Слід зазначити, що це вже 17-та перемога у професійній кар’єрі Сергія Дерев’янченка, 11 із яких — нокаутом.
Нагадаємо, що минулого року Україна приймала перший за понад два роки чемпіонський бій у боксі. Ця спортивна подія також має благодійний характер, оскільки її мета була зібрати кошти на реконструкцію СДЮСШОР №2 у Миколаєві. Тоді таку ініціативу підтримали відомі українські боксери, зокрема і Сергій Дерев’янченко.
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