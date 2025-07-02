Миколаївський боксер Дерев’янченко повернувся на ринг і переміг нокаутом Рамоса

Джеремі Рамос і Сергій Дерев'янченко. Скріншот

У ніч на 2 липня в Нешвіллі, штат Теннессі, вихованець миколаївської спортивної школи Сергій Дерев’янченко успішно повернувся у бокс після майже року перерви. На арені Texas Troubadour Theatre він зустрівся з американцем Джеремі Рамосом і переміг технічним нокаутом у шостому раунді.

Бій розпочався в середньому темпі, але з кожним раундом український боксер нарощував перевагу, пише «УП. Чемпіон».

У четвертому раунді після точного удару Рамос опустився на одне коліно, хоча зумів продовжити поєдинок. У п’ятому — постійно захищався й не міг активно відповідати.

У шостому раунді Сергій Дерев’янченко двічі відправив суперника в нокдаун, після чого рефері зупинив бій.

Слід зазначити, що це вже 17-та перемога у професійній кар’єрі Сергія Дерев’янченка, 11 із яких — нокаутом.

Нагадаємо, що минулого року Україна приймала перший за понад два роки чемпіонський бій у боксі. Ця спортивна подія також має благодійний характер, оскільки її мета була зібрати кошти на реконструкцію СДЮСШОР №2 у Миколаєві. Тоді таку ініціативу підтримали відомі українські боксери, зокрема і Сергій Дерев’янченко.