«Це ляпас кожному фехтувальнику», — Харлан розкритикувала рішення FIE про допуск російських спортсменів на чемпіонат світу-2025

Ольга Харлан. Фото: НОК України

Відома фехтувальниця з Миколаєва Ольга Харлан відреагувала на рішення Міжнародної федерації фехтування (FIE), яка допустила 40 нейтральних спортсменів з російським та білоруським громадянством до чемпіонату світу у Тбілісі.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Ольга Харлан наголосила, що деякі з допущених спортсменів є чинними військовими, зокрема офіцерами армії РФ. «Офіцер Софія Велика — майор російської армії. Вона не просто спортсменка, а частина пропагандистської машини, яка роками виправдовувала війну та насильство», — підкреслила Харлан.

Спортсменка також попередила, що такі дії FIE можуть поставити під загрозу олімпійське майбутнє самого фехтування, адже системне порушення правил МОК — підстава для виключення виду спорту з програми ігор. Вона навела приклад боксу, який уже втратив підтримку МОК через подібні проблеми з управлінням.

«Рекомендації МОК написані кров’ю щонайменше 650 українських спортсменів, загиблих через війну. І водночас вбивці у спортивній формі стоять поруч з вами на стартовій лінії», — обурилась Ольга Харлан.

За словами спортсменки, допуск росіян у «нейтральному» статусі — це не виняткові випадки, а ціла кампанія, яка знищує олімпійські цінності й перетворює спорт на інструмент пропаганди.

Зазначимо, що Міжнародна федерація фехтування (FIE) опублікувала список «нейтральних» спортсменів, яких допустили до участі в чемпіонаті світу у Тбілісі. Організація допустила 40 нейтральних спортсменів із російським та білоруським громадянством. Серед допущених є російські військовослужбовці: майор Софія Велика, лейтенант Яна Єгорян, прапорщик Ольга Нікітіна, а також Олександра Михайлова. Софія Велика у 2024 році була довіреною особою Володимира Путіна, а у квітні 2025-го потрапила під українські санкції терміном на 10 років. Для Яни Єгорян і Софії Великої це буде перший міжнародний турнір після відсторонення у 2022 році.

У Федерації фехтування України (ФФУ) гостро відреагували на рішення Міжнародної федерації фехтування (FIE) допустити російських спортсменів до участі в світовій першості. В українській федерації це рішення назвали відверто зневажливим і таким, що принижує не лише українських атлетів, а й всю світову спортивну спільноту.