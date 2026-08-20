 Местные бюджеты Николаевской области получили почти ₴106 млн от акциза

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Главная Новости Экономика 0:21, 20 августа, 2026

Местные бюджеты Николаевской области получили почти ₴106 млн от акциза

Кав'ярня у Вознесенську. Ілюстративне фото: НикВестиКофейня в Вознесенске. Иллюстративное фото: НикВести

За январь–июль 2026 года налогоплательщики Николаевской области уплатили в местные бюджеты почти 106 миллионов гривен акцизного налога с розничной продажи подакцизных товаров.

Об этом сообщили в областном управлении Государственной налоговой службы.

Отмечается, что поступления акцизного налога за семь месяцев этого года выросли на 4,5 миллиона гривен по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области сеть супермаркетов оштрафовали на более чем 6,6 миллиона гривен за нарушение правил торговли алкоголем.

Автор
Светлана Иванченко
Светлана Иванченко
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2024 года, имеет многолетний опыт работы в сфере местного самоуправления, публичных коммуникаций и медиа, специализируется на политике, реформах и контроле решений органов власти.

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