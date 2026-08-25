За полгода Николаевская область экспортировала услуг почти на $22 млн

Николаев. Архивное фото: Владимир Смирнов

Почти 22 миллиона долларов получила Николаевская область от экспорта услуг за первые шесть месяцев 2026 года, а среди главных партнеров — страны Евросоюза.

Об этом свидетельствуют данные областного управления статистики, пишут «НикВести».

За январь-июнь область экспортировала услуг на 21,7 миллиона долларов, а импортировала на 7,6 миллиона долларов. Положительное торговое сальдо составило 14,1 миллиона долларов.

При этом по сравнению с первым полугодием 2025 года экспорт сократился более чем на 18%, тогда как импорт вырос на 9,5%.

Показатели импорта и экспорта в Николаевской области за первое полугодие 2026 года. Инфографика: Главное управление статистики в Николаевской области

Больше всего Николаевская область заработала на транспортных услугах: они составили более 57% всего экспорта. Еще 24,6% пришлось на деловые услуги, почти 9% — на телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги.

В то же время транспорт остается главной статьёй и в импорте: на него пришлось более 56 % всех приобретённых за рубежом услуг. Ещё 17,7 % составили услуги, связанные с путешествиями.

Европейский Союз остается одним из главных направлений торговли. В страны ЕС Николаевская область направила почти 45% экспорта услуг, а оттуда получила более 55% импорта.

Напомним, что в первом квартале этого года экспорт услуг из Николаевской области вырос почти на 12% и достиг 10,7 миллиона долларов. В то же время импорт услуг в регионе сократился почти на пятую часть.