 За полгода Николаевская область экспортировала услуг почти на $22 млн

  • вторник

    25 августа, 2026

  • 28.9°
    Переменная облачность

    Николаев

  • 25 августа , 2026 вторник

  • Николаев • 28.9° Переменная облачность

Клуб

Все права защищены Законами Украины. Перепечатка материалов только со ссылкой на источник
© 2009-2026 Свидетельство о регистрации газеты НикВести ID: R-40-00984

Главная Новости Экономика 16:52, 25 августа, 2026

За полгода Николаевская область экспортировала услуг почти на $22 млн

Миколаїв. Архівне фото: Володимир СмирновНиколаев. Архивное фото: Владимир Смирнов

Почти 22 миллиона долларов получила Николаевская область от экспорта услуг за первые шесть месяцев 2026 года, а среди главных партнеров — страны Евросоюза.

Об этом свидетельствуют данные областного управления статистики, пишут «НикВести».

За январь-июнь область экспортировала услуг на 21,7 миллиона долларов, а импортировала на 7,6 миллиона долларов. Положительное торговое сальдо составило 14,1 миллиона долларов.

При этом по сравнению с первым полугодием 2025 года экспорт сократился более чем на 18%, тогда как импорт вырос на 9,5%.

Показники імпорту та експорту на Миколаївщині за перше півріччя 2026 року. Інфографіка: Головне управління статистики у Миколаївській областіПоказатели импорта и экспорта в Николаевской области за первое полугодие 2026 года. Инфографика: Главное управление статистики в Николаевской области

Больше всего Николаевская область заработала на транспортных услугах: они составили более 57% всего экспорта. Еще 24,6% пришлось на деловые услуги, почти 9% — на телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги.

В то же время транспорт остается главной статьёй и в импорте: на него пришлось более 56 % всех приобретённых за рубежом услуг. Ещё 17,7 % составили услуги, связанные с путешествиями.

Европейский Союз остается одним из главных направлений торговли. В страны ЕС Николаевская область направила почти 45% экспорта услуг, а оттуда получила более 55% импорта.

Напомним, что в первом квартале этого года экспорт услуг из Николаевской области вырос почти на 12% и достиг 10,7 миллиона долларов. В то же время импорт услуг в регионе сократился почти на пятую часть.

Автор
Светлана Иванченко
Светлана Иванченко
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2024 года, имеет многолетний опыт работы в сфере местного самоуправления, публичных коммуникаций и медиа, специализируется на политике, реформах и контроле решений органов власти.

Последние новости про: Николаевщина

Николаевская область выращивает до 7% подсолнечника в Украине
Николаевская область получит более ₴285 млн на текущий ремонт дорог
В Березанском лимане мужчина незаконно ловил рыбу: ущерб оценили в ₴60 тыс.
Реклама
Читайте также:
новости
В Новом Буге водоканал накопил ₴2,3 млн долга за свет

Алена Коханчук
новости
В полиции Николаевской области сообщили, сколько жалоб на наркотики в аптеках и разбросанные шприцы они проверили

Алена Коханчук
новости
Возле Могилянки в Николаеве 31 августа перекроют дорогу из-за посвящения студентов

Юлия Лукьяненко
новости
Исполком Николаева снова рассмотрит тарифы на стоянку судов в спортшколах «Атлант» и «Олимп»

Юлия Лукьяненко
новости
«Двор превратился в смесь грязи и камней», — жители Николаева жалуются на состояние территории после работ водоканала

Дарина Мельничук
0
Обсуждение

Чтоб присоединиться к комментариям, на сайте НикВести

Вступить в Клуб НикВести
Вы можете отменить в любой момент Payment systems

Последние новости про: Николаевщина

В Березанском лимане мужчина незаконно ловил рыбу: ущерб оценили в ₴60 тыс.
Николаевская область получит более ₴285 млн на текущий ремонт дорог
Николаевская область выращивает до 7% подсолнечника в Украине

В Новом Буге водоканал накопил ₴2,3 млн долга за свет

Возле Могилянки в Николаеве 31 августа перекроют дорогу из-за посвящения студентов

6 часов назад

Мозаику бассейна «Зоря» закроют металлическими панелями. Общественность выступила против такого «евроремонта»

Главное сегодня