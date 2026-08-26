 Предприятия Николаевской области уплатили более ₴34 млн эконалога

  • среда

    26 августа, 2026

  • 18.8°
    Легкий дождь

    Николаев

  • 26 августа , 2026 среда

  • Николаев • 18.8° Легкий дождь

Клуб

Все права защищены Законами Украины. Перепечатка материалов только со ссылкой на источник
© 2009-2026 Свидетельство о регистрации газеты НикВести ID: R-40-00984

Главная Новости Экономика 19:21, 26 августа, 2026

Предприятия Николаевской области уплатили более ₴34 млн эконалога

Підприємства Миколаївщини сплатили понад ₴34 млн екоподатку. Ілюстративне фото: НикВестиПредприятия Николаевской области уплатили более ₴34 млн экологического налога. Иллюстративное фото: НикВести

В январе-июле этого года предприятия Николаевской области уплатили 34,1 миллиона гривен экологического налога.

Об этом сообщили в Главном управлении ГНС в Николаевской области.

Отмечается, что из этой суммы 21,3 миллиона гривен поступило в государственный бюджет, еще 12,8 миллиона — в местные бюджеты.

В налоговой напомнили, что экологический налог уплачивается за выбросы вредных веществ в атмосферу, сбросы в водоемы и размещение отходов, в том числе радиоактивных. Поступления от этого налога используются на охрану окружающей среды и восстановление природных ресурсов.

Ранее сообщалось, что в период с 14 по 21 августа 2026 года сумма ущерба, нанесенного окружающей среде Украины в результате российской вооруженной агрессии, выросла на 58 миллиардов 584 миллиона 367 тысяч гривен.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с мая 2026 года, специализируется на спортивной и культурной тематике и получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы.
Реклама
Читайте также:
новости
«Дрон врезался в дом». Как семья из Галициновки пережила российский обстрел, в результате которого погибли животные

Дарина Мельничук
новости
За школами Николаева закрепили новые территории обслуживания

Юлия Лукьяненко
новости
В Николаеве до конца года должны убрать бетонные блоки, преграждающие проезд возле дома на Центральном проспекте

Алена Коханчук
новости
«Мы бы искали решение…», — в мэрии Николаева заявляют, что никто не требовал оставить мозаику на «Зоре» открытой

Алиса Меликадамян
новости
На призыв Сенкевича в очередной раз изменить правила сортировки мусора откликнулся «пропозиционер» Панченко: депутат подал проект решения

Алена Коханчук
0
Обсуждение

Чтоб присоединиться к комментариям, на сайте НикВести

Вступить в Клуб НикВести
Вы можете отменить в любой момент Payment systems

«Мы бы искали решение…», — в мэрии Николаева заявляют, что никто не требовал оставить мозаику на «Зоре» открытой

Исполком утвердил тариф на стоянку судов в спортшколах «Атлант» и «Олимп»

1 час назад

В Николаеве автомобиль Volkswagen врезался в столб, водитель был госпитализирован

Светлана Иванченко

Главное сегодня