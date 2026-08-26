Предприятия Николаевской области уплатили более ₴34 млн эконалога

Предприятия Николаевской области уплатили более ₴34 млн экологического налога. Иллюстративное фото: НикВести

В январе-июле этого года предприятия Николаевской области уплатили 34,1 миллиона гривен экологического налога.

Об этом сообщили в Главном управлении ГНС в Николаевской области.

Отмечается, что из этой суммы 21,3 миллиона гривен поступило в государственный бюджет, еще 12,8 миллиона — в местные бюджеты.

В налоговой напомнили, что экологический налог уплачивается за выбросы вредных веществ в атмосферу, сбросы в водоемы и размещение отходов, в том числе радиоактивных. Поступления от этого налога используются на охрану окружающей среды и восстановление природных ресурсов.

Ранее сообщалось, что в период с 14 по 21 августа 2026 года сумма ущерба, нанесенного окружающей среде Украины в результате российской вооруженной агрессии, выросла на 58 миллиардов 584 миллиона 367 тысяч гривен.