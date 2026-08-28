 Николаевские водители уплатили почти ₴3 млн транспортного налога

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Главная Новости Экономика 23:20, 28 августа, 2026

Николаевские водители уплатили почти ₴3 млн транспортного налога

Майже ₴3 млн транспортного податку сплатили миколаївські водії. Ілюстративне фото: НикВестиНиколаевские водители уплатили почти ₴3 млн транспортного налога. Иллюстративное фото: НикВести

В январе-сентябре 2026 года владельцы автомобилей уплатили в местные бюджеты Николаевской области 2,8 миллиона гривен транспортного налога.

Как сообщили в областном управлении Государственной налоговой службы, это на 676 тысяч гривен больше, чем за 7 месяцев прошлого года.

Наибольшую часть поступлений, около 2,1 миллиона гривен, уплатили физические лица. В то же время юридические лица уплатили еще 667,6 тысяч гривен.

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В налоговой напомнили, что плательщиками транспортного налога являются физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, имеющие зарегистрированные в Украине легковые автомобили, подлежащие налогообложению. Речь идет об автомобилях возрастом до пяти лет включительно, если их среднерыночная стоимость превышает 375 минимальных зарплат, установленных на 1 января отчетного года.

Физические лица уплачивают транспортный налог в течение 60 дней с момента получения налогового уведомления-решения, а юридические лица — авансовыми взносами ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Ранее сообщалось, что за первое полугодие 2026 года владельцы автомобилей перечислили в местные бюджеты 166,8 миллиона гривен транспортного налога.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с мая 2026 года, специализируется на спортивной и культурной тематике и получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы.

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