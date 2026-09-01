В местные бюджеты Николаевской области было перечислено почти ₴40 млн рентных платежей

В Николаевской области местные бюджеты получили почти ₴40 млн рентных платежей. Иллюстративное фото: НикВести

За семь месяцев этого года в местные бюджеты Николаевской области поступило 39,4 миллиона гривен рентной платы за использование природных ресурсов.

Как сообщили в областном управлении Государственной налоговой службы, это на 1,8 миллиона гривен больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Еще 51 миллион гривен рентных платежей за январь–июль поступило в государственный бюджет. По сравнению с прошлым годом поступления выросли на 6,2 миллиона гривен.

Основную часть платежей в государственный бюджет обеспечили пользователи водных ресурсов и недр. В частности, за специальное использование воды уплатили 31,1 миллиона гривен, а за пользование недрами — 19,5 миллиона гривен.

В бюджеты общин наибольший объем средств также поступил за использование воды и недр. Плата за специальное использование водных ресурсов составила 25,4 миллиона гривен, еще 13,1 миллиона гривен — за пользование недрами.

Таким образом, общая сумма рентных платежей в государственный и местные бюджеты за семь месяцев 2026 года составляет 90,4 миллиона гривен.

Напомним, что за первое полугодие 2026 года плательщики Николаевской области перечислили в государственный и местные бюджеты 78,8 миллиона гривен рентной платы за использование природных ресурсов.