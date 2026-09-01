В местные бюджеты Николаевской области было перечислено почти ₴40 млн рентных платежей
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- Кристина ЛеоноваКорреспондент
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За семь месяцев этого года в местные бюджеты Николаевской области поступило 39,4 миллиона гривен рентной платы за использование природных ресурсов.
Как сообщили в областном управлении Государственной налоговой службы, это на 1,8 миллиона гривен больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Еще 51 миллион гривен рентных платежей за январь–июль поступило в государственный бюджет. По сравнению с прошлым годом поступления выросли на 6,2 миллиона гривен.
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Основную часть платежей в государственный бюджет обеспечили пользователи водных ресурсов и недр. В частности, за специальное использование воды уплатили 31,1 миллиона гривен, а за пользование недрами — 19,5 миллиона гривен.
В бюджеты общин наибольший объем средств также поступил за использование воды и недр. Плата за специальное использование водных ресурсов составила 25,4 миллиона гривен, еще 13,1 миллиона гривен — за пользование недрами.
Таким образом, общая сумма рентных платежей в государственный и местные бюджеты за семь месяцев 2026 года составляет 90,4 миллиона гривен.
Напомним, что за первое полугодие 2026 года плательщики Николаевской области перечислили в государственный и местные бюджеты 78,8 миллиона гривен рентной платы за использование природных ресурсов.
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