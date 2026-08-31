 В лицее № 55 Николаева отремонтируют кабинеты физики, химии и биологии на сумму 1,6 млн гривен

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В лицее № 55 Николаева отремонтируют кабинеты физики, химии и биологии на сумму 1,6 млн гривен

У Миколаєві оголосили тендер для оновлення кабінетів. Фото: ліцей №55, Миколаївська міська радаВ Николаеве объявили тендер на обновление кабинетов. Фото: лицей № 55, Николаевский городской совет

В Николаеве планируют обновить мебель в учебных кабинетах и лабораториях лицея №55. Ожидаемая стоимость закупки составляет 1,66 миллиона гривен

Соответствующий тендер опубликовали в системе Prozorro, пишут «НикВести».

Речь идет о закупке мебели для 5 учебных помещений — кабинета биологии, кабинета и лаборатории физики, кабинета и лаборатории химии, а также двух лаборантских.

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В частности, для кабинетов планируется приобрести ученические и учительские столы и стулья, демонстрационные столы, шкафы, полки, тумбы, мебельные стенки и другое оборудование.

Для лабораторий физики и химии предусмотрены, среди прочего, рабочие столы для лаборантов, шкафы, тумбы с раковинами, вытяжные шкафы и мебель для хранения оборудования.

В целом в документации предусмотрено, в частности, 15 ученических столов и 30 стульев для лаборатории физики, а для лаборатории химии — 15 столов и 30 стульев. Для кабинета физики необходимо приобрести 15 двухместных ученических столов и 30 стульев, для кабинета химии — 12 двухместных столов и 24 стула.

Всю мебель необходимо доставить непосредственно в Николаевский лицей № 55 до 30 ноября 2026 года.

На какие средства обновляют кабинеты

В документации указано, что закупка связана с созданием современного образовательного пространства и финансируется в рамках образовательной субвенции из государственного бюджета. При этом предусмотрено софинансирование из местного бюджета. По условиям программы община должна обеспечить не менее 10% софинансирования, тогда как основная часть средств — 90% — поступает из государственного бюджета.

Как известно, в апреле 2026 года Кабинет Министров утвердил порядок предоставления 700 миллионов гривен образовательной субвенции на создание современных образовательных пространств.

В отличие от прежнего подхода, когда школы могли получать отдельное оборудование, новая программа предусматривает комплексное обновление учебных пространств. На эти средства можно приобрести технику, мультимедийное оборудование и мебель для кабинетов биологии, географии, математики, физики, химии, а также STEM-лабораторий.

Программа реализуется в рамках реформы старшей профильной школы — третьего этапа реформы «Новая украинская школа».

Получить субвенцию могли школы, вошедшие в сеть профильной старшей школы в 2027 году, или специализированные лицеи. Также учебное заведение должно было обучать детей очно или в смешанном формате и иметь не менее 60 учеников в 8 классах.

В июле правительство также перераспределило средства этой субвенции. Соответствующее решение Кабмин принял 29 июля 2026 года постановлением № 974. Согласно распределению, Николаевской области было направлено 26,14 миллиона гривен образовательной субвенции на создание современного образовательного пространства.

Автор
Алина Квитко
Алина Квитко
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2016 года, имеет опыт репортерской и выпускающей редакторской работы, специализируется на политике, реформах, фоторепортажах и интервью.

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