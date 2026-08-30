«Кошкин дом»: в Николаеве представили уникальную коллекцию кошек

В Николаеве представили уникальную коллекцию кошек. Фото: НикВести

В Центральной городской библиотеке имени М. Л. Кропивницкого представили уникальную коллекцию «Кошкин дом», которую на протяжении 20 лет собирала талантливая николаевская художница Мария Макарова.

Презентация состоялась 28 августа, сообщает корреспондент «НикВести».

В читальном зале библиотеки представили первую часть коллекции, насчитывающую почти 2,5 тысячи фигурок кошек. Они различаются по цвету, размеру, настроению, форме и материалам, из которых изготовлены. Здесь можно увидеть котиков из металла, стекла, дерева, керамики и многих других материалов.

Среди экспонатов — не только сувенирные фигурки. Многие из них имеют и практическое назначение: это подставки для канцелярских принадлежностей и украшений, солонки, светильники, колокольчики. Есть даже графин в виде кота.

Собирать коллекцию Марии помогали друзья и знакомые. Котиков ей привозили и дарили из разных уголков Украины и мира.

Однако это тёплое и светлое событие имело и грустный оттенок. Мария Макарова ушла из жизни год назад. Её семья решила подарить коллекцию библиотеке имени Марка Кропивницкого, чтобы как можно больше людей смогли увидеть её и окунуться в созданный художницей мир красоты и любви.

В Николаеве представили уникальную коллекцию кошек. Фото: НикВести В Николаеве представили уникальную коллекцию кошек. Фото: НикВести В Николаеве представили уникальную коллекцию кошек. Фото: НикВести

На открытии о Марии Макаровой рассказала Елена Маркитан — николаевская художница, мастерица кукол и педагог Детской художественной школы. Она знала Марию с детства — они дружили с десяти лет. Елена вспоминает её как доброго, светлого и чуткого человека.

Мария начала рисовать ещё в детстве, вдохновляясь творчеством своей матери, также художницы. Она пробовала себя в различных видах искусства: занималась аппликацией, работала с кожей, создавала графические работы, фотографировала, изготавливала авторские куклы и женские украшения. Мария любила всё прекрасное и стремилась создавать красоту вокруг себя, творчески переосмысливая мебель, посуду и другие предметы домашнего обихода.

Более 28 лет Мария Макарова преданно работала в Николаевском академическом областном театре кукол. В 2020 году, после окончания Николаевского филиала Киевского национального университета культуры и искусств, она возглавила художественный цех театра.

Результаты её работы зрители и сегодня могут увидеть в спектаклях «Кошачий дом», «Принцесса на горошине», «Вот вам и Баба-Яга!», «Карлсон-волшебник», «Котигорошко» и других.

Помимо театра, огромной страстью Марии Макаровой были кошки. Всю жизнь она заботилась о бездомных животных. В последнее время в её доме жили девять кошек.

В Facebook Мария создала группу «Человек и кошка», где нашла много единомышленников, которые впоследствии также помогали собирать коллекцию. Мария всегда носила с собой фотоаппарат, любила фотографировать кошек, их взаимоотношения с людьми и публиковать эти снимки в группе.

Как рассказала Елена Маркитан, коллекция «Кошачий дом» началась с нескольких подставок для украшений в виде кошек, которые Марии подарила мать.

Ведущая мероприятия, директор библиотеки Инга Хоржевская, рассказала присутствующим интересные факты о кошках. В частности, у разных народов мира по-разному передают в письменной форме кошачье мяуканье. Еще больше отличаются возгласы, которыми люди подзывают кошек — привычное для украинцев «киц-киц» в других странах звучит совсем иначе.

Но, как отметила Инга Хоржевская, во все времена люди в разных уголках мира безусловно обожали кошек.

Следующую часть «Дома Кицки» посетителям покажут через месяц.

В Николаеве представили уникальную коллекцию кошек. Фото: НикВести

В Николаеве представили уникальную коллекцию кошек. Фото: НикВести

В Николаеве представили уникальную коллекцию кошек. Фото: НикВести

В Николаеве представили уникальную коллекцию кошек. Фото: НикВести

В Николаеве представили уникальную коллекцию кошек. Фото: НикВести

В Николаеве представили уникальную коллекцию кошек. Фото: НикВести