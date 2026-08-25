В течение суток Николаевскую область атаковали «Шахедами»
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- Мария ХамицевичКорреспондент
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В течение 24 августа россияне атаковали Николаевскую область ударными беспилотниками «Shahed». По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.
Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.
Информации о погибших или раненых в результате атак не поступало. Повреждений гражданской инфраструктуры также не зафиксировано.
Напомним, что 23 и утром 24 августа россияне атаковали Николаевскую область «Шахедами». Тогда под ударом оказался энергетический объект.
Также 23 августа один из ударов повредил энергетический объект в Вознесенске, из-за чего часть района осталась без света. Впоследствии энергетики восстановили электроснабжение для всех потребителей.
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