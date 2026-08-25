В течение суток Николаевскую область атаковали «Шахедами»

Последствия обстрелов Николаевской области. Архивное фото: НикВести

В течение 24 августа россияне атаковали Николаевскую область ударными беспилотниками «Shahed». По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.

Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.

Информации о погибших или раненых в результате атак не поступало. Повреждений гражданской инфраструктуры также не зафиксировано.

Напомним, что 23 и утром 24 августа россияне атаковали Николаевскую область «Шахедами». Тогда под ударом оказался энергетический объект.

Также 23 августа один из ударов повредил энергетический объект в Вознесенске, из-за чего часть района осталась без света. Впоследствии энергетики восстановили электроснабжение для всех потребителей.