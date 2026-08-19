 Житель пожаловался на утечку сточных вод в Бугский лиман в Николаеве — источник не нашли

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Главная Новости Экология 18:07, 19 августа, 2026

Житель пожаловался на утечку сточных вод в Бугский лиман в Николаеве — источник не нашли

Житель поскаржився на витік каналізації у Бузькій лиман. Фото: екоінспекціяЖитель пожаловался на утечку сточных вод в Бугский лиман. Фото: экоинспекция

В микрорайоне Леваневцев в Николаеве зафиксировали небольшой сброс неочищенных стоков в реку. Чтобы выяснить, откуда и почему вытекала канализация, коммунальные службы и экоинспекция обследовали сеть. Но источник не нашли. Во время повторного осмотра утечки больше не было.

Об утечке канализации сообщила Государственная экоинспекция Юго-Западного округа. Как отметили экоинспекторы, к ним обратился житель с информацией о возможной утечке сточных вод в Бугский лиман. В экоинспекции уточнили «НикВести», что речь идет о микрорайоне Леваневцев.

«В ходе первичного обследования территории государственные инспекторы совместно со специалистами КП «ЭЛУ автодорог» обнаружили сброс незначительного объема неочищенных стоков из железобетонной трубы ливневой системы», — отметили экоинспекторы.

Вместе со специалистами МКП «Николаевводоканал» они обследовали ливневую сеть с помощью роботизированной установки для телеинспекции трубопроводов, чтобы найти причину утечек в ливневую сеть и проверить её состояние. Во время проверки утечек в ливневую канализацию и далее в реку уже не было.

Обладнання для обстеження мережі. Фото: екоінспекціяОборудование для обследования сети. Фото: экоинспекция

В комментарии «НикВести» водоканал сообщил, что сеть обследовали, но не выяснили, откуда была утечка. Предполагают, что есть незаконные врезки.

Сейчас утечки нет.

— Проверяли сеть от Леваневцев до 5-го Парникового переулка, сейчас все чисто и сухо. Откуда была утечка, не выявили, — сообщили в водоканале.

Напомним, весной в Николаеве зафиксировали утечку канализации в озеро в парке «Лиски». Подробнее об этом в статье «НикВести»: «Утечки канализации в озеро и индикатор климатических изменений в Николаеве: в каком состоянии находится парк «Лиски».

Также в начале июня жители Намыва пожаловались на зловоние возле жилого комплекса «Апельсин». Они обнаружили канаву, по которой течет вода с неприятным запахом и затем попадает в лиман. Как стало известно, причиной сброса сточных вод стала авария на коллекторе водоканала, произошедшая ещё в середине июня. Но сточные воды ещё не откачали.

Автор
Юлия Лукьяненко
Юлия Лукьяненко
Репортерка
Корреспондентка НикВести с 2026 года, работает в медиа и коммуникациях с 2011 года, специализируется на социальной тематике, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.

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