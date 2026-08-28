Николаевская область может получить почти 300 гектаров новых заповедных территорий

В Николаевской области планируют создать четыре новых объекта природно-заповедного фонда. Фото: архив НикВести

В Николаевской области планируют создать четыре новых объекта природно-заповедного фонда. Если областной совет поддержит это решение, площадь заповедных территорий области увеличится еще примерно на 290 гектаров.

Речь идет о трех ландшафтных заказниках и парке-памятнике садово-паркового искусства «Дружба». Вопрос рассмотрела профильная комиссия Николаевского областного совета 26 августа, пишут «НикВести».

Руководитель управления экологии и природных ресурсов Николаевской ОГА Александра Ефименко сообщила, что для создания новых природоохранных территорий уже разработаны четыре соответствующих проекта. Все они согласованы в установленном законом порядке.

После их объявления количество объектов природно-заповедного фонда на территории области должно увеличиться до 167 гектаров.

Отдельно в ходе заседания было обращено внимание на ситуацию с парком «Дружба». Первое ходатайство о его создании, как отметили на комиссии, было подано еще 10 марта 2021 года. То есть с момента подачи первого ходатайства до рассмотрения вопроса прошло более пяти лет.

Профильная комиссия рекомендовала вынести проект решения на рассмотрение 38-й очередной сессии Николаевского областного совета.

Напомним, что в Николаеве в 2025 году после многих лет поисков наконец-то были найдены документы, подтверждающие создание парка-памятника «Дружба». Начальница управления экологии Николаевской ОГА Александра Ефименко рассказала, что парк «Дружба» в Корабельном районе был зарезервирован решением облсовета ещё в 1993 году. Тогда же на этой территории запретили любое строительство, реконструкцию или вырубку зеленых насаждений. Однако процедура создания парка так и не была завершена, и с 2021 года её пришлось фактически начинать заново.

Следует отметить, что в Николаевской области площадь заповедных объектов является одной из самых низких в Украине.