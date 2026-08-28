В Николаеве задержали мужчину за организацию выезда в Молдову за 10 тыс. евро

За 10 тысяч евро прятал в машине. Фото: прокуратура

В Николаеве правоохранители задержали 44-летнего жителя Черновицкой области, которого подозревают в организации незаконной переправки военнообязанного через государственную границу за 10 тысяч евро.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

По данным следствия, подозреваемый обещал доставить жителя Николаева к границе с Молдовой в специально оборудованном тайнике в автомобиле. Свои услуги он оценил в 8 тысяч евро, а ещё 2 тысячи евро требовал за подготовку транспортного средства и трансфер.

За 10 тысяч евро прятал в машине. Фото: Нацполиция За 10 тысяч евро прятал в машине. Фото: Нацполиция

Мужчину задержали во время получения части средств. Полицейские изъяли деньги и автомобиль с тайником.

Задержанному сообщили о подозрении по части 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Подозреваемому грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в июле 2026 года в Одесской области раскрыли попытку незаконной переправки военнообязанного через государственную границу — мужчину обнаружили в тайнике под прицепом грузовика, а 35-летнему гражданину Молдовы сообщили о подозрении в организации этого преступления.