 В Николаеве задержали мужчину за организацию выезда в Молдову за 10 тыс. евро

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Главная Новости Инциденты 16:14, 28 августа, 2026

В Николаеве задержали мужчину за организацию выезда в Молдову за 10 тыс. евро

За 10 тисяч євро ховав у авто. Фото прокуратураЗа 10 тысяч евро прятал в машине. Фото: прокуратура

В Николаеве правоохранители задержали 44-летнего жителя Черновицкой области, которого подозревают в организации незаконной переправки военнообязанного через государственную границу за 10 тысяч евро.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

По данным следствия, подозреваемый обещал доставить жителя Николаева к границе с Молдовой в специально оборудованном тайнике в автомобиле. Свои услуги он оценил в 8 тысяч евро, а ещё 2 тысячи евро требовал за подготовку транспортного средства и трансфер.

За 10 тисяч євро ховав у авто. Фото нацполіціяЗа 10 тысяч евро прятал в машине. Фото: Нацполиция
За 10 тисяч євро ховав у авто. Фото нацполіціяЗа 10 тысяч евро прятал в машине. Фото: Нацполиция

Мужчину задержали во время получения части средств. Полицейские изъяли деньги и автомобиль с тайником.

Задержанному сообщили о подозрении по части 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Подозреваемому грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в июле 2026 года в Одесской области раскрыли попытку незаконной переправки военнообязанного через государственную границу — мужчину обнаружили в тайнике под прицепом грузовика, а 35-летнему гражданину Молдовы сообщили о подозрении в организации этого преступления.

Автор
Тамила Ксенжик
Тамила Ксенжик
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2026 года, специализируется на культуре, политике и фоторепортажах. С 2024 года получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы по специальности «Журналистика».

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