В Николаеве задержали мужчину за организацию выезда в Молдову за 10 тыс. евро
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- Тамила КсенжикКорреспондент
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В Николаеве правоохранители задержали 44-летнего жителя Черновицкой области, которого подозревают в организации незаконной переправки военнообязанного через государственную границу за 10 тысяч евро.
Об этом сообщили в полиции Николаевской области.
По данным следствия, подозреваемый обещал доставить жителя Николаева к границе с Молдовой в специально оборудованном тайнике в автомобиле. Свои услуги он оценил в 8 тысяч евро, а ещё 2 тысячи евро требовал за подготовку транспортного средства и трансфер.
Мужчину задержали во время получения части средств. Полицейские изъяли деньги и автомобиль с тайником.
Задержанному сообщили о подозрении по части 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.
Подозреваемому грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, в июле 2026 года в Одесской области раскрыли попытку незаконной переправки военнообязанного через государственную границу — мужчину обнаружили в тайнике под прицепом грузовика, а 35-летнему гражданину Молдовы сообщили о подозрении в организации этого преступления.
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