 Секретарь ВЛК в Вознесенске подозревается в получении взятки за оказание влияния на решение о пригодности к службе

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Секретарь ВЛК в Вознесенске подозревается в получении взятки за оказание влияния на решение о пригодности к службе

Схема хабарів у ВЛК Вознесенська. Фото istockphotoСхема взяточничества в ВЛК Вознесенска. Фото istockphoto

В Вознесенске секретаршу военно-медицинской комиссии Ингу Галкину подозревают в организации схемы получения взяток за влияние на принятие решений о годности военнообязанных к службе.

Об этом пишет Центр публичных расследований.

По данным следствия, в течение 2025 года чиновница неоднократно получала денежное вознаграждение за содействие в выдаче необходимых медицинских заключений. Суммы взяток за влияние на решения ВЛК при больнице и в воинской части составляли от 15 до 30 тысяч гривен, а также 1000 долларов США.

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За эти средства военнообязанным обещали заключения о годности к службе в частях обеспечения, ТЦК и СП или учебных центрах.

Кроме того, в декабре следователи зафиксировали предложение должностного лица содействовать получению заключения о полной негодности к военной службе по состоянию здоровья за 15 тысяч долларов США.

В конце того же месяца был зафиксирован очередной факт получения 30 тысяч гривен.

Напомним, в мае 2026 года в Николаевской области должностное лицо Гоструда заподозрили во взяточничестве за успешно сданные экзамены.

Автор
Тамила Ксенжик
Тамила Ксенжик
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2026 года, специализируется на культуре, политике и фоторепортажах. С 2024 года получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы по специальности «Журналистика».

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