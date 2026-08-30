 В ГСЧС Николаевской области продемонстрировали последствия пожаров, возникших в результате российских обстрелов

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Главная Новости Инциденты 17:10, 30 августа, 2026

В ГСЧС Николаевской области продемонстрировали последствия пожаров, возникших в результате российских обстрелов

Пожежі після обстрілів 29 серпня. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожары после обстрелов 29 августа. Фото: ГСЧС Николаевской области

За прошедшие сутки 29 августа в результате атак россиян в Николаевской области трижды возникали пожары.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области.

Кроме того, спасатели ликвидировали 21 пожар, не связанный с вражеской агрессией. В подавляющем большинстве случаев горела сухая трава, кустарники и камыш в Николаевском, Баштанском и Вознесенском районах.

Пожежі після обстрілів 29 серпня. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожары после обстрелов 29 августа. Фото: ГСЧС Николаевской области
Пожежі після обстрілів 29 серпня. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожары после обстрелов 29 августа. Фото: ГСЧС Николаевской области
Пожежі після обстрілів 29 серпня. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожары после обстрелов 29 августа. Фото: ГСЧС Николаевской области

В частном секторе пожарные потушили пожар в пристройке к жилому дому в городе Новый Буг Баштанского района, а также на крыше гаража и в деревянных хозяйственных постройках в селе Матиясово Березанской ТГ Николаевского района.

Всего со стороны ГСЧС были задействованы более 90 пожарных и 23 единицы техники. Дополнительно работали подразделения местной пожарной охраны и вспомогательная техника от фермерских хозяйств.

Автор
Алиса Меликадамян
Алиса Меликадамян
Выпускающий редактор, репортер
Выпускающая редакторка и репортерка НикВести, журналистка с 2018 года, специализируется прежде всего на судебной тематике, освещении судебных процессов, политики, видео- и фоторепортажей, интервью, победительница журналистского конкурса ИСАР Единение «Восстановление Украины: путь к единству» в 2024 году.

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