В ГСЧС Николаевской области продемонстрировали последствия пожаров, возникших в результате российских обстрелов

Пожары после обстрелов 29 августа. Фото: ГСЧС Николаевской области

За прошедшие сутки 29 августа в результате атак россиян в Николаевской области трижды возникали пожары.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области.

Кроме того, спасатели ликвидировали 21 пожар, не связанный с вражеской агрессией. В подавляющем большинстве случаев горела сухая трава, кустарники и камыш в Николаевском, Баштанском и Вознесенском районах.

Пожары после обстрелов 29 августа. Фото: ГСЧС Николаевской области Пожары после обстрелов 29 августа. Фото: ГСЧС Николаевской области Пожары после обстрелов 29 августа. Фото: ГСЧС Николаевской области

В частном секторе пожарные потушили пожар в пристройке к жилому дому в городе Новый Буг Баштанского района, а также на крыше гаража и в деревянных хозяйственных постройках в селе Матиясово Березанской ТГ Николаевского района.

Всего со стороны ГСЧС были задействованы более 90 пожарных и 23 единицы техники. Дополнительно работали подразделения местной пожарной охраны и вспомогательная техника от фермерских хозяйств.