Николаевцы оставили на Центральном стадионе сломанные скамейки, бутылки и шелуху

Посетители оставили сломанные сиденья и кучи мусора на стадионе в Николаеве. Фото: Центральный городской стадион

На Центральном городском стадионе в Николаеве посетители повредили сиденья на трибунах, а также оставили после себя мусор. На газоне и искусственном поле разбросаны пустые бутылки и шелуха.

Об этом написали на странице стадиона в Facebook.

Работники стадиона показали, что осталось после выходных на стадионе.

Реклама

«Большие поклонники футбола» снова оставили после себя шелуху на искусственной траве футбольной площадки, следы от обуви на сиденьях трибун, множество бутылок на живом газоне и на искусственном поле, разбитые сиденья на трибунах», — написали на странице стадиона.

В комментариях глава ОО «Ассоциация футбола Николаевской и Херсонской областей» Александр Балакин написал, что о матчах на Центральном стадионе трудно договориться, а люди разрушают его.

«Это тот случай, когда инфраструктура развивается быстрее, чем интеллект человека. Ты даешь им травяное поле, а они тебе шелуху, ты даешь им ухоженную искусственную площадку, а они тебе пустые бутылки, ты даешь им стадион, где играли команды ТОП-уровня, а они тебе сломанные сиденья. Будем играть на «Юности», на «Темводе»... Договориться об играх на ЦГС было не просто. Уважайте труд людей», — прокомментировал Александр Балакин.

Посетители оставили сломанные сиденья и кучи мусора на стадионе в Николаеве. Фото: Центральный городской стадион

Посетители оставили сломанные сиденья и кучи мусора на стадионе в Николаеве. Фото: Центральный городской стадион

Посетители оставили сломанные сиденья и кучи мусора на стадионе в Николаеве. Фото: Центральный городской стадион

Посетители оставили сломанные сиденья и кучи мусора на стадионе в Николаеве. Фото: Центральный городской стадион

Посетители оставили сломанные сиденья и кучи мусора на стадионе в Николаеве. Фото: Центральный городской стадион

Посетители оставили сломанные сиденья и кучи мусора на стадионе в Николаеве. Фото: Центральный городской стадион

Посетители оставили сломанные сиденья и кучи мусора на стадионе в Николаеве. Фото: Центральный городской стадион

Напомним, в Николаеве в раздевалке бассейна спорткомплекса«Заря» неизвестныеоставили нецензурные надписи и нацистские символы на шкафчиках. 17 мая работники покрасили стены в раздевалке и подготовили помещение к посещению. Работы выполнялись в выходной день, чтобы создать нормальные условия для тренировок. На следующий день на только что окрашенных стенах обнаружили надписи и рисунки, в том числе оскорбительного и непристойного характера.