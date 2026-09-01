 Николаевцы оставили на Центральном стадионе сломанные скамейки, бутылки и шелуху

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Главная Новости Инциденты 6:25, 01 сентября, 2026

Николаевцы оставили на Центральном стадионе сломанные скамейки, бутылки и шелуху

Відвідувачі залишили поламані сидіння та купи сміття на стадіоні у Миколаєві. Фото: Центральний міський стадіонПосетители оставили сломанные сиденья и кучи мусора на стадионе в Николаеве. Фото: Центральный городской стадион

На Центральном городском стадионе в Николаеве посетители повредили сиденья на трибунах, а также оставили после себя мусор. На газоне и искусственном поле разбросаны пустые бутылки и шелуха.

Об этом написали на странице стадиона в Facebook.

Работники стадиона показали, что осталось после выходных на стадионе.

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«Большие поклонники футбола» снова оставили после себя шелуху на искусственной траве футбольной площадки, следы от обуви на сиденьях трибун, множество бутылок на живом газоне и на искусственном поле, разбитые сиденья на трибунах», — написали на странице стадиона.

В комментариях глава ОО «Ассоциация футбола Николаевской и Херсонской областей» Александр Балакин написал, что о матчах на Центральном стадионе трудно договориться, а люди разрушают его.

«Это тот случай, когда инфраструктура развивается быстрее, чем интеллект человека. Ты даешь им травяное поле, а они тебе шелуху, ты даешь им ухоженную искусственную площадку, а они тебе пустые бутылки, ты даешь им стадион, где играли команды ТОП-уровня, а они тебе сломанные сиденья. Будем играть на «Юности», на «Темводе»... Договориться об играх на ЦГС было не просто. Уважайте труд людей», — прокомментировал Александр Балакин.

Відвідувачі залишили поламані сидіння та купи сміття на стадіоні у Миколаєві. Фото: Центральний міський стадіонПосетители оставили сломанные сиденья и кучи мусора на стадионе в Николаеве. Фото: Центральный городской стадион
Відвідувачі залишили поламані сидіння та купи сміття на стадіоні у Миколаєві. Фото: Центральний міський стадіонПосетители оставили сломанные сиденья и кучи мусора на стадионе в Николаеве. Фото: Центральный городской стадион
Відвідувачі залишили поламані сидіння та купи сміття на стадіоні у Миколаєві. Фото: Центральний міський стадіонПосетители оставили сломанные сиденья и кучи мусора на стадионе в Николаеве. Фото: Центральный городской стадион
Відвідувачі залишили поламані сидіння та купи сміття на стадіоні у Миколаєві. Фото: Центральний міський стадіонПосетители оставили сломанные сиденья и кучи мусора на стадионе в Николаеве. Фото: Центральный городской стадион
Відвідувачі залишили поламані сидіння та купи сміття на стадіоні у Миколаєві. Фото: Центральний міський стадіонПосетители оставили сломанные сиденья и кучи мусора на стадионе в Николаеве. Фото: Центральный городской стадион
Відвідувачі залишили поламані сидіння та купи сміття на стадіоні у Миколаєві. Фото: Центральний міський стадіонПосетители оставили сломанные сиденья и кучи мусора на стадионе в Николаеве. Фото: Центральный городской стадион
Відвідувачі залишили поламані сидіння та купи сміття на стадіоні у Миколаєві. Фото: Центральний міський стадіонПосетители оставили сломанные сиденья и кучи мусора на стадионе в Николаеве. Фото: Центральный городской стадион

Напомним, в Николаеве в раздевалке бассейна спорткомплекса«Заря» неизвестныеоставили нецензурные надписи и нацистские символы на шкафчиках. 17 мая работники покрасили стены в раздевалке и подготовили помещение к посещению. Работы выполнялись в выходной день, чтобы создать нормальные условия для тренировок. На следующий день на только что окрашенных стенах обнаружили надписи и рисунки, в том числе оскорбительного и непристойного характера.

Автор
Юлия Лукьяненко
Юлия Лукьяненко
Репортерка
Корреспондентка НикВести с 2026 года, работает в медиа и коммуникациях с 2011 года, специализируется на социальной тематике, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.
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