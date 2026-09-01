 В Одессе будут судить военнослужащего за ДТП со смертельным исходом, произошедшее в состоянии наркотического опьянения

  • вторник

    1 сентября, 2026

  • 25.1°
    Пасмурно

    Николаев

  • 1 сентября , 2026 вторник

  • Николаев • 25.1° Пасмурно

Клуб

Все права защищены Законами Украины. Перепечатка материалов только со ссылкой на источник
© 2009-2026 Свидетельство о регистрации газеты НикВести ID: R-40-00984

Главная Новости Инциденты 19:16, 01 сентября, 2026

В Одессе будут судить военнослужащего за ДТП со смертельным исходом, произошедшее в состоянии наркотического опьянения

Смертельна ДТП на Балківській в Одесі. Фото прокуратураСмертельное ДТП на Балковской улице в Одессе. Фото: прокуратура

В Одессе будут судить 31-летнего военнослужащего за причинение смертельного ДТП в состоянии наркотического опьянения. Обвинительный акт в его отношении уже направлен в суд.

Об этом сообщила специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

Авария произошла утром 7 апреля 2026 года на улице Балковской. По данным следствия, водитель автомобиля Volkswagen Multivan не выбрал безопасную скорость и столкнулся с маршрутным автобусом, в котором находились не менее 14 пассажиров.

В результате столкновения 64-летняя пассажирка маршрутки погибла на месте. Еще шесть человек получили травмы тяжелой и средней степени тяжести, их госпитализировали.

Смертельна ДТП на Балківській в Одесі. Фото прокуратураСмертельное ДТП на Балковской в Одессе. Фото прокуратуры

Мужчину задержали после ДТП и взяли под стражу без права освобождения под залог. Его действия квалифицировали по части 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины.

Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок.

Смертельна ДТП на Балківській в Одесі. Фото прокуратураСмертельное ДТП на Балковской в Одессе. Фото прокуратуры

Напомним, вечером 12 ноября 2025 года вблизи села Малиновка на трассе «Киев — Одесса» произошло смертельное ДТП: мужчина погиб, пытаясь перебежать дорогу в неустановленном для этого месте.

Автор
Тамила Ксенжик
Тамила Ксенжик
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2026 года, специализируется на культуре, политике и фоторепортажах. С 2024 года получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы по специальности «Журналистика».

Последние новости про: Одесса

Ущерб от пожара в одесском «Эпицентре» после обстрела оценили в ₴8 млн
Россия обстреляла одесскую ТЭЦ ракетами и дронами — повреждено оборудование
Одесса вошла в пятерку городов, где будет учиться наибольшее количество первокурсников
Реклама
Читайте также:
новости
«Сначала восстанавливаем, потом сносим», — депутат Прудник предложил согласовывать планы ремонта коммунальных предприятий в Николаеве

Дарина Мельничук
новости
«Водители ездят по привычке, а не по ПДД», — в мэрии собираются разобраться с дорожными знаками в Николаеве

Юлия Лукьяненко
новости
«Работы не ведутся, поэтому есть время спокойно разобраться», — главный архитектор Николаева о мозаике на «Зоре»

Алиса Меликадамян
новости
В Николаеве проверят жалобы медиков на проблемы с зарплатами после объединения больниц

Алена Коханчук
новости
Депутаты городского совета Николаева со второго раза поддержали обращение по законопроекту о кворуме советов

Дарина Мельничук
0
Обсуждение

Чтоб присоединиться к комментариям, на сайте НикВести

Вступить в Клуб НикВести
Вы можете отменить в любой момент Payment systems

Последние новости про: Одесса

Одесса вошла в пятерку городов, где будет учиться наибольшее количество первокурсников
Россия обстреляла одесскую ТЭЦ ракетами и дронами — повреждено оборудование
Ущерб от пожара в одесском «Эпицентре» после обстрела оценили в ₴8 млн

«Работы не ведутся, поэтому есть время спокойно разобраться», — главный архитектор Николаева о мозаике на «Зоре»

Россия обстреляла одесскую ТЭЦ ракетами и дронами — повреждено оборудование

6 часов назад

В Николаеве проверят жалобы медиков на проблемы с зарплатами после объединения больниц

Главное сегодня