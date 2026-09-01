В Одессе будут судить военнослужащего за ДТП со смертельным исходом, произошедшее в состоянии наркотического опьянения

Смертельное ДТП на Балковской улице в Одессе. Фото: прокуратура

В Одессе будут судить 31-летнего военнослужащего за причинение смертельного ДТП в состоянии наркотического опьянения. Обвинительный акт в его отношении уже направлен в суд.

Об этом сообщила специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

Авария произошла утром 7 апреля 2026 года на улице Балковской. По данным следствия, водитель автомобиля Volkswagen Multivan не выбрал безопасную скорость и столкнулся с маршрутным автобусом, в котором находились не менее 14 пассажиров.

В результате столкновения 64-летняя пассажирка маршрутки погибла на месте. Еще шесть человек получили травмы тяжелой и средней степени тяжести, их госпитализировали.

Смертельное ДТП на Балковской в Одессе. Фото прокуратуры

Мужчину задержали после ДТП и взяли под стражу без права освобождения под залог. Его действия квалифицировали по части 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины.

Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок.

Смертельное ДТП на Балковской в Одессе. Фото прокуратуры

Напомним, вечером 12 ноября 2025 года вблизи села Малиновка на трассе «Киев — Одесса» произошло смертельное ДТП: мужчина погиб, пытаясь перебежать дорогу в неустановленном для этого месте.