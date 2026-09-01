В Вознесенском районе двое детей получили травмы в результате падения с электросамоката

Недалеко от Еланца двое детей упали с электросамоката. Фото: Нацполиция

В Вознесенском районе в результате падения с электросамоката получили травмы двое детей. Инцидент произошел вечером 31 августа на автодороге «Одесса — Вознесенск — Новый Буг» вблизи поселка Еланец.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Николаевской области.

По предварительным данным полиции, 13-летний водитель электросамоката не справился с управлением, что привело к падению.

В результате ДТП травмы получили водитель и его 12-летний пассажир. Оба ребёнка были госпитализированы, в настоящее время они находятся под наблюдением врачей, их жизни ничего не угрожает.

Следователи квалифицировали происшествие по статье 291 Уголовного кодекса Украины (нарушение действующих на транспорте правил). Полицейские выясняют все обстоятельства аварии.

Напомним, по состоянию на июнь 2026 года в Украине с начала года в ДТП с участием легкового электротранспорта пострадали 390 человек, в том числе 168 детей, а 5 человек погибли, в том числе 2 несовершеннолетних.