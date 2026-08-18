Временная следственная комиссия Железняка обратилась в Генпрокуратуру и Нацполицию в связи с обысками у николаевского активиста Жело

Временная следственная комиссия Верховной Рады под председательством народного депутата Ярослава Железняка обратилась в Офис Генерального прокурора и Национальную полицию Украины в связи с обысками у активиста Дениса Жело.

Об этом говорится в ответе комиссии на обращение председателя ООО «Юридическая фирма «Либерти Групп» Дениса Жело от 11 августа 2026 года, пишут «НикВести».

В комиссии отметили, что по результатам рассмотрения обращения направили в Офис генерального прокурора и Национальную полицию просьбу проверить соблюдение требований статьи 214 Уголовно-процессуального кодекса Украины при рассмотрении заявлений Дениса Жело об уголовных правонарушениях.

Официальный ответ на обращение Дениса Жело

Также ВСК просит рассмотреть возможность проведения проверки действий следователей и прокуроров в данном уголовном производстве, в частности относительно их обоснованности и соразмерности.

Напомним, что об обыске у николаевского активиста, директора юридической фирмы «Либерти Групп» и бывшего советника главы Николаевской ОГА Виталия Кима по вопросам борьбы с коррупцией Дениса Жело стало известно в июне. Он утверждал, что на пункте пропуска через государственную границу его остановили сотрудники Одесского управления стратегических расследований ГУ Национальной полиции Украины для проверки приложения «Резерв+». По словам Дениса Жело, после этого у него изъяли мобильный телефон и потребовали пароль доступа.

Он также пояснял, что уголовное производство было возбуждено 14 апреля в ответ на обращение судьи Заводского районного суда Николаева Сергея Щербины по статье 361-2 Уголовного кодекса Украины — несанкционированное распространение информации с ограниченным доступом.