 Временная следственная комиссия Железняка обратилась в Генпрокуратуру и Нацполицию в связи с обысками у николаевского активиста Жело

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Главная Новости Правосудие 12:55, 18 августа, 2026

Временная следственная комиссия Железняка обратилась в Генпрокуратуру и Нацполицию в связи с обысками у николаевского активиста Жело

Временная следственная комиссия Верховной Рады под председательством народного депутата Ярослава Железняка обратилась в Офис Генерального прокурора и Национальную полицию Украины в связи с обысками у активиста Дениса Жело.

Об этом говорится в ответе комиссии на обращение председателя ООО «Юридическая фирма «Либерти Групп» Дениса Жело от 11 августа 2026 года, пишут «НикВести».

В комиссии отметили, что по результатам рассмотрения обращения направили в Офис генерального прокурора и Национальную полицию просьбу проверить соблюдение требований статьи 214 Уголовно-процессуального кодекса Украины при рассмотрении заявлений Дениса Жело об уголовных правонарушениях.

Офіційна відповідь на звернення Дениса ЖелоОфициальный ответ на обращение Дениса Жело

Также ВСК просит рассмотреть возможность проведения проверки действий следователей и прокуроров в данном уголовном производстве, в частности относительно их обоснованности и соразмерности.

Напомним, что об обыске у николаевского активиста, директора юридической фирмы «Либерти Групп» и бывшего советника главы Николаевской ОГА Виталия Кима по вопросам борьбы с коррупцией Дениса Жело стало известно в июне. Он утверждал, что на пункте пропуска через государственную границу его остановили сотрудники Одесского управления стратегических расследований ГУ Национальной полиции Украины для проверки приложения «Резерв+». По словам Дениса Жело, после этого у него изъяли мобильный телефон и потребовали пароль доступа.

Он также пояснял, что уголовное производство было возбуждено 14 апреля в ответ на обращение судьи Заводского районного суда Николаева Сергея Щербины по статье 361-2 Уголовного кодекса Украины — несанкционированное распространение информации с ограниченным доступом.

Автор
Алиса Меликадамян
Алиса Меликадамян
Выпускающий редактор, репортер
Выпускающая редакторка и репортерка НикВести, журналистка с 2018 года, специализируется прежде всего на судебной тематике, освещении судебных процессов, политики, видео- и фоторепортажей, интервью, победительница журналистского конкурса ИСАР Единение «Восстановление Украины: путь к единству» в 2024 году.

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