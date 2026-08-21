Судебная администрация до конца года потратит ещё почти ₴5 млн на ремонт здания Корабельного суда

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Этот материал уже просмотрели более 2,000

Здание суда подожгли в 2025 году по заказу российских спецслужб. Фото: ГУНП Николаевской области

В Николаеве на завершение работ по ремонту здания сожженного Корабельного районного суда до конца года потратят еще почти 5 миллионов гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок Prozorro, пишут «НикВести».

Согласно проектно-сметной документации, работы должны быть завершены до 20 декабря 2026 года.

Скриншот из системы Prozorro

Работы охватят фасад, помещения первого и второго этажей, залы судебных заседаний, конвойные помещения и инженерные сети.

В частности, на фасаде предусмотрены восстановление поврежденной штукатурки и утепление, очистка, грунтовка и покраска стен, а также замена входной двери и двери запасного выхода.

В фойе и коридорах первого этажа отремонтируют стены, потолки и пол, заменят двери и часть окон. Также там планируют установить рамку металлодетектора, турникет и металлическое ограждение для контроля доступа.

Отдельно предусмотрены работы в помещении для посетителей, конвойном помещении и камерах. Там отремонтируют стены и потолки, покрасят металлические двери и решетки. В санузлах заменят сантехнику и облицуют стены и пол плиткой. В четырёх залах судебных заседаний заменят плиты подвесного потолка и обновят отделку стен.

Скриншот из проектной документации

Также проект предусматривает ремонт лестничной клетки с заменой плитки на лестницах и площадках и установкой новых дверей. На втором этаже отремонтируют кабинет № 16 и заменят поврежденные оконные блоки.

Кроме того, на первом этаже планируется полностью заменить электропроводку и внутреннее освещение, установить новые распределительные щиты, кабельные сети и светодиодные светильники.

Отметим, что в октябре 2025 года Территориальное управление государственной судебной администрации Украины в Николаевской области уже объявляло тендер на капитальный ремонт здания. Тогда на работы было потрачено более 5,6 миллионов гривен. Победителем тендера стала компания «Житлопромбуд-8», которая является одним из крупнейших строительных предприятий Николаева.

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Пожар в суде произошел 5 января 2025 года. На следующий день полиция задержала подозреваемого в поджоге, им оказался 18-летний молодой человек. По данным следствия, это было заданием российских спецслужб. Ему было предъявлено подозрение по части 2 статьи 194 «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы. В марте дело было направлено в Витовский районный суд.

В Главном управлении Национальной полиции Николаевской области «НикВести» сообщили, что подозреваемый признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием.

Напомним, что в январе 2025 года правоохранители предъявили подозрения четырём подросткам в поджогах объектов железной дороги.