В Первомайске предстанет перед судом мужчина, убивший жену с помощью взрывчатки в электронной сигарете и ранивший двоих детей
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- Тамила КсенжикКорреспондент
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Жителя Первомайска будут судить за убийство жены с помощью замаскированного взрывного устройства и нанесение ранений двум детям.
Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура
По данным следствия, в марте 2026 года обвиняемый спрятал самодельное взрывное устройство в электронную сигарету, положил её в посылку с продуктами и отправил жене по почте.
20 марта женщина забрала посылку, и при попытке воспользоваться устройством произошел взрыв. Она погибла на месте.
Прокуратура уже направила в суд обвинительный акт по фактам умышленного убийства, совершенного способом, опасным для жизни многих людей, и незаконного обращения с боеприпасами.
Мужчине грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения, в настоящее время он находится под стражей.
Ранения также получили двое детей, находившихся рядом: 1,6-летняя
девочка получила ожоги и осколочные травмы, а 6-летний мальчик — баротравму (повреждение тканей из-за резкого изменения давления между внешней средой и полостями организма)
В жилище мужчины правоохранители провели обыск и изъяли незаконный арсенал боеприпасов и взрывчатых веществ.
Напомним, в феврале 2026 года стало известно, что в Николаевской области будут судить жителя Баштанки, которого обвиняют в убийстве собственной жены и сокрытии тела в колодце. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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