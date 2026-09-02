 В Первомайске предстанет перед судом мужчина, убивший жену с помощью взрывчатки в электронной сигарете и ранивший двоих детей

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Главная Новости Правосудие 11:22, 02 сентября, 2026

В Первомайске предстанет перед судом мужчина, убивший жену с помощью взрывчатки в электронной сигарете и ранивший двоих детей

Жителя Первомайська судитимуть за вбивство дружини вибухівкою у посилці. Фото прокуратури Миколаївської областіЖителя Первомайска будут судить за убийство жены с помощью взрывчатки, спрятанной в посылке. Фото прокуратуры Николаевской области

Жителя Первомайска будут судить за убийство жены с помощью замаскированного взрывного устройства и нанесение ранений двум детям.

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура

По данным следствия, в марте 2026 года обвиняемый спрятал самодельное взрывное устройство в электронную сигарету, положил её в посылку с продуктами и отправил жене по почте.

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20 марта женщина забрала посылку, и при попытке воспользоваться устройством произошел взрыв. Она погибла на месте.

Прокуратура уже направила в суд обвинительный акт по фактам умышленного убийства, совершенного способом, опасным для жизни многих людей, и незаконного обращения с боеприпасами.

Мужчине грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения, в настоящее время он находится под стражей.

Ранения также получили двое детей, находившихся рядом: 1,6-летняя

девочка получила ожоги и осколочные травмы, а 6-летний мальчик — баротравму (повреждение тканей из-за резкого изменения давления между внешней средой и полостями организма)

В жилище мужчины правоохранители провели обыск и изъяли незаконный арсенал боеприпасов и взрывчатых веществ.

Напомним, в феврале 2026 года стало известно, что в Николаевской области будут судить жителя Баштанки, которого обвиняют в убийстве собственной жены и сокрытии тела в колодце. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Автор
Тамила Ксенжик
Тамила Ксенжик
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2026 года, специализируется на культуре, политике и фоторепортажах. С 2024 года получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы по специальности «Журналистика».

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