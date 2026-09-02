Зеленский назначил сразу 13 судей в Николаевский апелляционный суд
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- Светлана ИванченкоКорреспондент
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Сразу 13 новых судей назначены в Николаевский апелляционный суд. Все соответствующие указы президент Владимир Зеленский подписал в один день — 2 сентября.
В состав суда назначены:
- Артема Токарева;
- Татьяну Фортуну;
- Сергея Глубоченко;
- Алену Темникову;
- Елену Корсаненкову;
- Дмитрия Червоненко;
- Аллу Кругликову;
- Геннадия Валигурского;
- Александра Гарского;
- Павла Чаричанского;
- Андрея Тустановского;
- Виталию Муругову;
- Владимира Бионосенко.
Ранее сообщалось, что судья Николаевского апелляционного суда Оксана Куценко подала в отставку.
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