 Зеленский назначил сразу 13 судей в Николаевский апелляционный суд

  • среда

    2 сентября, 2026

  • 26.3°
    Переменная облачность

    Николаев

  • 2 сентября , 2026 среда

  • Николаев • 26.3° Переменная облачность

Клуб

Все права защищены Законами Украины. Перепечатка материалов только со ссылкой на источник
© 2009-2026 Свидетельство о регистрации газеты НикВести ID: R-40-00984

Главная Новости Правосудие 19:01, 02 сентября, 2026

Зеленский назначил сразу 13 судей в Николаевский апелляционный суд

Зала засідання суду у Миколаєві. Ілюстративне фото: НикВестиЗал заседаний суда в Николаеве. Иллюстративное фото: НикВести

Сразу 13 новых судей назначены в Николаевский апелляционный суд. Все соответствующие указы президент Владимир Зеленский подписал в один день — 2 сентября.

В состав суда назначены:

  • Артема Токарева;
  • Татьяну Фортуну;
  • Сергея Глубоченко;
  • Алену Темникову;
  • Елену Корсаненкову;
  • Дмитрия Червоненко;
  • Аллу Кругликову;
  • Геннадия Валигурского;
  • Александра Гарского;
  • Павла Чаричанского;
  • Андрея Тустановского;
  • Виталию Муругову;
  • Владимира Бионосенко.

Ранее сообщалось, что судья Николаевского апелляционного суда Оксана Куценко подала в отставку.

Автор
Светлана Иванченко
Светлана Иванченко
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2024 года, имеет многолетний опыт работы в сфере местного самоуправления, публичных коммуникаций и медиа, специализируется на политике, реформах и контроле решений органов власти.

Последние новости про: Владимир Зеленский

Советник Зеленского заявил, что президент «наехал» на руководителей соответствующих структур из-за перестрелки в Киеве
Зеленский: российские «Шахеды» нанесли удар по университету в Киеве во время занятий
Зеленский объявил о двух уровнях воздушной угрозы — желтом и красном
Реклама
Читайте также:
новости
Реорганизация роддома №3 в Николаеве должна завершиться созданием перинатального центра

Алена Коханчук
новости
Водители превратили Соборную улицу в Николаеве в парковку: полиция штрафует нарушителей

Алина Квитко
новости
Жители Николаева жалуются на состояние тротуарной плитки возле зоопарка и просят её обновить

Дарина Мельничук
новости
Дания финансирует проектирование социального жилья в Северном в Николаеве — планируют построить 208 квартир

Юлия Лукьяненко
новости
В центре Николаева частично изменят схему движения на трёх улицах

Юлия Лукьяненко
0
Обсуждение

Чтоб присоединиться к комментариям, на сайте НикВести

Вступить в Клуб НикВести
Вы можете отменить в любой момент Payment systems

Последние новости про: Владимир Зеленский

Зеленский объявил о двух уровнях воздушной угрозы — желтом и красном
Зеленский: российские «Шахеды» нанесли удар по университету в Киеве во время занятий
Советник Зеленского заявил, что президент «наехал» на руководителей соответствующих структур из-за перестрелки в Киеве

Николаев станет первым городом, где в автобусах с ТЦК установят камеры для защиты людей, — ОВА в ответ нардепу Гончаренко

Реорганизация роддома №3 в Николаеве должна завершиться созданием перинатального центра

2 часа назад

В прокуратуре Николаева заявили об усилении борьбы с коррупцией: защитить бюджет и укрепить безопасность

Главное сегодня