 Карман для общественного транспорта и дополнительная полоса движения: часть пр. Богоявленского в Николаеве отремонтируют за ₴10,6 млн

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Карман для общественного транспорта и дополнительная полоса движения: часть пр. Богоявленского в Николаеве отремонтируют за ₴10,6 млн

Через «турбо-кільце» частину Богоявленського капітально відремонтують. Фото: НикВестиБлагодаря «турбо-кольцу» часть проспекта Богоявленского подвергнется капитальному ремонту. Фото: НикВести

Департамент городского хозяйства в Николаеве объявил тендер на капитальный ремонт проспекта Богоявленского от улицы Игоря Бедзая (Чкалова) до улицы Пограничная. Работы обосновали изменениями в дорожном движении, связанными с организацией «турбо-кольца». На выполнение ремонта стоимостью 10,6 млн гривен претендует компания депутата Николаевского облсовета Сергея Шульгача «БФ Совар груп».

Об этом говорится в системе публичных закупок Prozorro.

Тендер объявили 16 июля. Речь идет об участке по нечетной стороне проспекта Богоявленского (напротив зоопарка) от улицы Игоря Бедзая до улицы Пограничная. Ожидаемая стоимость работ без НДС составила 10 624 492 гривен. Работы заказывают до 15 декабря.

Тендер на капремонт пр. Богоявленського. Скриншот з з ProzorroТендер на капремонт проспекта Богоявленского. Скриншот с сайта Prozorro

Поступило только одно предложение от подрядчика — ЧП «БФ Совар групп». Компания предложила выполнить работы за 10 602 400, то есть снизив цену на 22 тысячи по сравнению с ожидаемой.

По данным You control, фирма зарегистрирована в 2023 году в Николаеве. Её руководителем и владельцем является депутат Николаевского облсовета Сергей Шульгач.

Фірма-підрядник БФ «Совар груп» належить депутату облради Сергію Шульгачу. Скришот з You controlФирма-подрядчик БФ «Совар групп» принадлежит депутату облсовета Сергею Шульгачу. Скриншот с You control

7 августа компанию объявили победителем закупки. Сейчас подрядчик ожидает подписания договора.

Підрядник очікує рішення. Скриншот з з ProzorroПодрядчик ожидает решения. Скриншот с сайта Prozorro

Дорожное покрытие на участке, где будут проводит работы, на сегодня находится в нормальном состоянии. В Департаменте городского хозяйства сообщили в комментарии «НикВести», что капитальный ремонт будет проводиться, поскольку необходимо усовершенствовать организацию дорожного движения, в том числе после внедрения «турбо-кольца».

Ремонт мають розпочати від вул. Ігоря Бедзая біля зоопарку. Фото: НикВестиРемонт планируется начать от ул. Игоря Бедзая возле зоопарка. Фото: НикВести
Роботи мають завершити по пр. Богоявленського до вул. Пограничної. Фото: НикВестиРаботы должны завершиться по проспекту Богоявленского до улицы Пограничной. Фото: НикВести

Работы коснутся, в частности, заездного кармана для общественного транспорта и устройства дополнительной полосы для поворота на ул. Пограничную.

«Главной целью проекта является увеличение пропускной способности на указанном участке дороги, а именно: устройство открытой стояночной зоны для общественного транспорта с обустройством посадочной площадки; перенос опор контактной сети; приведение существующих парковочных карманов в соответствие с нормативными параметрами; устройство дополнительной полосы движения для поворота на ул. Пограничную; обустройство подходов от пешеходного перехода к новой посадочной площадке; установка технических средств регулирования дорожного движения», — сообщили в департаменте.

Вместе с тем в департаменте подтвердили, что само дорожное покрытие сейчас находится в удовлетворительном состоянии, поэтому его ремонтировать не будут.

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В июле 2018 года ЧП «Полтавабудцентр» выполнило текущий ремонт дороги на этом же участке. Стоимость работ составила 4,2 миллиона гривен.

«Следует отметить, что на сегодняшний день дорожное покрытие находится в удовлетворительном состоянии, поэтому его замена в рамках текущей закупки не предусматривается», — сообщили в департаменте.

Напомним, с 2023 года в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства заявили о введении схемы движения под названием «турбо-кольцо» или «турбо-карусель» на развязках с круговым движением. Как поясняли, схема «турбо-кольцо» призвана ускорить движение автомобилей на развязках с круговым движением и уменьшить количество ДТП из-за недостаточной регламентации правил дорожного движения при движении по кольцу.

Такую схему движения применили на проспекте Богоявленском от проспекта Центрального до улицы Кузнецкой с 2024 года.

Автор
Юлия Лукьяненко
Юлия Лукьяненко
Репортерка
Корреспондентка НикВести с 2026 года, работает в медиа и коммуникациях с 2011 года, специализируется на социальной тематике, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.

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